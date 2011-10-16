В Братске госпитализированы более 30 человек, отравившихся эклерами

Следователи начали проверку по факту массового отравления в Братске Иркутской области. Госпитализированы 30 взрослых и ребёнок с диагнозом острой кишечной инфекции, сообщает в воскресенье сайт Следственного комитета РФ.

"Заболевшие находятся в состоянии средней тяжести. Вначале с недомоганием в больницу поступили 8 жителей из Центрального района Братска, в том числе один ребенок. Спустя сутки "Скорая медицинская помощь" доставила 23 рабочих вахтового поселка, который находится в 50 километрах от Братска. Все заболевшие говорят, что употребляли в пищу эклеры, которые производит один из местных кондитерских цехов", - отмечается в сообщении.

По данному факту следственными органами СК РФ начата доследственная проверка.