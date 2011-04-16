Оползень вновь повредил трассу М-27 «Джубга – Сочи»

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16 апреля 2011, 11:50 [ «Аргументы Недели. Сочи» ]

В Краснодарском крае оползень повредил автодорогу М-27 «Джубга – Сочи». На пострадавшем участке затруднено движение. На автодороге имеется еще более 100 участков, где есть риск схода оползней.



Об этом сообщает пресс-служба Федерального дорожного агентства. Активация оползневого процесса произошла в минувшую пятницу из-за продолжительных осадков. В результате произошла просадка проезжей части по всей ширине длиной до 80 метров с образованием трещин шириной до 10 см, передает «Интерфакс». Движение автотранспорта осуществляется по укрепленной обочине в направлении Сочи – Адлер