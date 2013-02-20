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Берлин-2013: Орнамент эмоций

№ 7(349) от 21.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

Берлин-2013: Орнамент эмоций

Специалисты – директора и отборщики международных кинофестивалей – внимательно следят за призовой политикой МКФ в Берлине, чтобы «вписаться в тренд». Мне, как артдиректору кинофестиваля «Северное сияние» стран Арктики, в «тренд» вписываться не обязательно. Более того, я считаю все эти тренды прямым путём в кинематографический тупик. «Золотой медведь – 2013» – лишнее тому подтверждение.

Такое впечатление, что жюри выполняет некое фестивальное «редакционное задание» по поддержке кинематографа стран Восточной Европы, освободившихся от коммунистического ига. Иначе чем объяснить, что высокое жюри под председательством Вонга Кар Вая главный приз присудило фильму румынского режиссёра Калина Петера Нетцера «В позиции ребёнка»? Фильм, снятый камерой с плеча, рассказывает историю героини, успешного архитектора, не имеющей никаких бытовых проблем, чей придурок сын превышает скорость самым непозволительным образом и насмерть сбивает ребёнка. Ему грозит до 15 лет. И всю недюжинную энергию она направляет на то, чтобы отмазать своё чадо от справедливого возмездия. Да, фильм снят довольно добротно. Но что он нам открыл нового, чтобы сказать «Ах!»?

Ничего. Заурядное кино, которое награждено золотом, по всей видимости, по геополитическим причинам. То же могу сказать про словенский фильм «Эпизод из жизни жестянщика» Дэниса Тановича, получивший Гран-при жюри. Эпизод следует за эпизодом с композиционной неряшливостью и рыхлостью – посмотрел и забыл. А тут Гран-при! Так что не буду вас утомлять перечислением призов и кому они достались, а сосредоточусь на интересном.

США в конкурсе были представлены двумя мегазвёздами – это Мэтт Дэймон (о фильме, в котором он играет, я писал в прошлом номере) и Джуд Лоу, исполняющий главную роль в новом фильме Стивена Содерберга «Побочный эффект». Содерберг продолжает развивать медицинскую тематику в своём творчестве. На сей раз в центр истории легла сюжетная линия о лечении депрессии антидепрессантами и о тех побочных эффектах, которыми такое лечение может грозить пациенту. А если результатом лечения становится не просто неадекватное поведение, а преступление в состоянии помутнённого сознания? И кто тогда отвечает за него – преступник или врач, прописавший преступное лечение?

Берлин-2013: Орнамент эмоций

Джуд Лоу в фильме Стивена Содерберга «Побочный эффект»

Фильм ставит серьёзные вопросы и помогает нам их решить. Врача играет, соответственно, Джуд Лоу. Когда его пациентка убивает мужа, вся грязь ложится на него, коллеги и общество отворачиваются от него, и он проводит самостоятельное расследование. Такой традиционный для Голливуда герой-одиночка. В результате выясняется, что его пациентка – настоящая злодейка, которая инсценировала и депрессию, и неадекватное поведение, чтобы под предлогом неправильного лечения убить вернувшегося из тюрьмы мужа. Пока он «мотал срок» четыре года, у неё изменились планы на сексуальную жизнь. Всё снято самым холёным образом, правда, остаётся без ответа вопрос: почему нельзя было просто развестись?

Если Штаты были представлены звёздами-мужчинами, то Франция – звёздами-женщинами. В фильме Бруно Дюмона «Камилла Клодель, 1915» Жульет Бинош играет знаменитую скульпторшу, в прошлом ученицу и любовницу самого Родена, которая немножко тронулась умом на почве творческой конкуренции. В результате после смерти Родена родные решают поместить её в живописный госпиталь для душевнобольных на юге Франции. Там она и проведёт более 30 лет оставшейся жизни. Фильм застаёт её в начале заточения, так как возраст героини и актрисы не должны были, по замыслу режиссёра, сильно отличаться. Жульет Бинош практически всё время в кадре, это её фильм-бенефис. С виду нормальная, особенно на фоне других душевнобольных, она полностью перевоплощается в свою героиню и заставляет сострадать ей как невинно заключённой в неволю узнице, которая испытывает всю палитру человеческих эмоций.

А Катрин Денёв представила фильм режиссёра Эммануэль Берко «На моём пути», где играет добродушную 60-летнюю тётку, хозяйку ресторана, попадающую в нелепые и дурацкие ситуации. У её родственников – матери, дочери, внука – у всех характерец. По просьбе своей дочки взявшись перевезти внучонка с места на место, она думает, что отправляется в дорогу на день, а по ходу фильма получается, что выбирает себе путешествие на всю жизнь. Играя роль бывшей красавицы, победительницы конкурса «Мисс Бретань», которая уже немного тронута безжалостным временем, Катрин Денёв в этом фильме как будто решает личную проблему – нельзя же вечно молодиться, пора перейти в статус характерных актрис. Первой красавице Франции это непросто.

А оголливуженный датчанин Билле Аугуст показал довольно антибуржуазную по идее и гламурную по форме картину «Ночной поезд на Лиссабон», в центре которой профессор из благополучного Берна, случайно обнаруживший в кармане плаща спасённой им девушки уникальное издание книги, написанной много лет назад молодым португальским врачом. Герой задушевного Джереми Айронса (профессора) настолько восхищён мыслями автора, что отправляется в Лиссабон для встречи с ним. Но его сестра (в исполнении благородной Шарлотты Рэмплинг) сообщает профессору, что её брат умер молодым в день революции. Герой Айронса совершает путешествие не только в пространстве, но и во времени. Встречается с современниками юноши, погружается в витальный мир его жизни, когда он, сын богатого судьи, примкнул к кружку членов Сопротивления. Испытал всю сладость дружбы и любви, эйфорию борьбы и подпольной жизни, не расставаясь, правда, со своим «мерседесом». Одновременно у профессора завязываются отношения с симпатичной жительницей Лиссабона, так что уверенности, что он вернётся в свой буржуазный Берн, никакой нет.

Молодая голливудская звезда Джеймс Гордон Левит показал во второй по значению программе «Панорама» свой режиссёрский дебют «Страсти Дон Жуана», где сыграл и главную роль. А если учесть, что сценарий к фильму тоже написал он, то это абсолютно авторское кино. Герой фильма – молодой повеса, который получил у друзей кличку Дон Жуан, потому что ему никогда не отказывала ни одна из самых красивых девушек, зашедших в бар потанцевать. Он приводит их домой и даже занимается с ними любовью, но, проснувшись среди ночи и осторожно освободившись от объятий, крадётся к компьютеру, чтобы посмотреть очередное порно, потому что настоящий оргазм получает только от виртуального секса.

Количество мастурбаций по ходу фильма растёт – об этом нам становится известно из уморительных исповедей, которые неуклонно совершает герой, так как он воспитан в католической семье. Но вот в бар заходит Скарлетт Йоханссон, и герой считает, что донжуанскому списку пришёл конец. Он даже знакомит её со своими родителями. На девушек он действительно больше не глядит, но от компьютера оторваться не может. Разоблачив его, возмущённая Скарлетт Йоханссон, воспитанная на голливудском романтическом кино, уходит от него навсегда. Тогда за дело берётся Джулианна Мур. Заметив, что во время лекции её сосед смотрит порнуху в своём телефоне, Джулианна Мур даёт ему диск с «серьёзной» картинкой. Слово за слово, и вот у них уже обоюдные чувства, и вроде к компьютеру Джеймса Гордона Левита уже не тянет.

Другой якобы эротический фильм «Лавлес» режиссёров Роба Эпштейна и Джефри Фридмана рассказывает биографическую историю первой порнозвезды Линды Лавлес, которая получила всемирную славу после фильма «Глубокая глотка». Это первый полнометражный эротический кинофильм, который в кинотеатрах посмотрели миллионы человек. Все знают шикарную жизнь Линды, что она летала на частных самолётах и была приглашена на самые гламурные вечеринки. Но то, что за закрытыми дверями муж избивал её, отбирал все деньги, возил богатым клиентам для удовлетворения их желаний, – об этом мало известно. Фильм, в котором порнозвезду играет Аманда Сейфрид, приподымает занавес над её частной жизнью.

Оба эротических фильма приобретены для проката в России, так что вы сможете посмотреть их в кинотеатрах. Если же подводить итоги, то и конкурс, и «Панорама» верны себе. Конкурс заботится об универсальном послании человечеству, а «Панорама» повёрнута на эротической тематике. О самом интересном я вам рассказал. А мы встретимся с вами на Первом канале в ночь с 24 на 25 февраля, когда во время прямой трансляции церемонии награждения премией «Оскар» я буду с коллегами комментировать ход событий.

 

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