Шварценеггер на пенсию не собирается

Легендарный Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР возвращается на мировые экраны с боевиком «The Last Stand», который появится в российских кинотеатрах уже в ближайшие выходные. Я знаком с Арнольдом много лет, и именно его пример привёл меня когда-то в тренажёрный зал, что в корне изменило мою жизнь, а затем и в Голливуд. Во время нашей недавней встречи, которая произошла в Лос-Анджелесе, я взял у Шварценеггера эксклюзивное интервью для читателей «Аргументов неделi».

Ваш новый фильм в российском прокате называется «Возвращение героя». Что вы чувствовали, возвращаясь в кино после почти десятилетнего перерыва?

– Я решил действовать хитро и, перед тем как соглашаться на главную роль в той или иной картине, снялся у моего друга Сильвестра Сталлоне в двух сериях его «Неудержимых». Причём в первом фильме я участвовал всего в одной сцене, и мне было приятно слышать аплодисменты публики на премьере. А в «Неудержимых 2» я уже снимался почти неделю, и мой персонаж появлялся в фильме много раз, что также было восторженно отмечено зрителями и даже кинокритиками, которые редко хвалят приключенческие картины. Поэтому, приступая к съёмкам в «Возвращении героя», я уже не чувствовал особого волнения.

– Фильм переполнен головокружительными трюками и рукопашными поединками, но при этом вас хвалили и за актёрскую игру.

– Дело в том, что я играл не совсем обычного для меня героя. С одной стороны – он уже пожилой человек, который стал шерифом маленького городка и доволен своей спокойной жизнью. С другой – он бывший спецназовец, который готов встать на пути у вооружённой до зубов банды головорезов. Мне хотелось показать на экране человека, который уязвим, как и любой из нас. Он также чувствует боль и переживает, но тем не менее находит в себе силы, чтобы бороться со злом. А что касается трюков, то тут надо отдать должное нашему режиссёру Ким Джи-Вуну. Он родом из Южной Кореи, и это его первый фильм в США. Я считаю, что Ким отлично справился со своей работой и его ожидает блестящая карьера в Голливуде!

– Вы вернулись в кино из политики, которой профессионально занимались семь лет. Не скучаете по губернаторскому креслу?

– Немного. Мой день тогда был расписан по минутам, и каждые полчаса я узнавал что-то новое, поэтому мой мозг работал, как губка, и постоянно впитывал массу новой информации. Я имел возможность работать для людей и приносить пользу, что было великолепно. Но также меня пытались сделать ответственным практически за все неудачи в экономическом развитии штата Калифорния. Поэтому я желаю больших успехов новому губернатору, а сам сейчас наслаждаюсь возвращением в кино.

– Вы добились большого успеха и в бодибилдинге, и в Голливуде, и в политике. В чём ваш секрет?

– Начну с того, что в моей жизни случались и поражения. Я проигрывал чемпионаты «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия», некоторые мои картины проваливались в прокате. Но я никогда не отчаивался и считал, что сила человека проявляется как раз тогда, когда в него никто не верит, но нужно собраться и всё равно победить! Поэтому я и стал в итоге многократным чемпионом по бодибилдингу и самым высокооплачиваемым киноактёром в мире.

– В России выходит книга ваших воспоминаний, которая называется «Вспомнить всё».

– Скажу откровенно, что мне было непросто работать над этой книгой.

Известное издательство уже лет двадцать просило меня написать мемуары, но я был уверен, что ещё не пришло время. И лишь когда подходил к концу мой второй срок на посту губернатора Калифорнии, я решил, что сейчас действительно можно рассказать мою историю. Но проблема в том, что я всё время стараюсь двигаться вперёд и никогда не предаюсь воспоминаниям о прошлых временах. У меня штук сто различных фотоальбомов, которые я никогда не пересматривал. А тут мне пришлось их достать, чтобы освежить память. Но у меня был хороший соавтор, с которым мы каждый день садились на несколько часов и работали над этой книгой, которая получила название «Вспомнить всё». И в итоге я даже начал получать удовольствие от воспоминаний, так как в 65 лет вы смотрите на какие-то события иначе, чем в 30. Я надеюсь, что российским читателям эта книга понравится!

– Вы упомянули свой возраст, но выглядите вы значительно моложе. Продолжаете тренироваться в тренажёрном зале?

– Да, практически ежедневно. Конечно, я уже не поднимаю те сотни килограммов, с которыми качался в юности, но всё равно тренируюсь со штангами и гантелями, а также кручу педали велотренажёра. И я горжусь тем, что мне удалось сделать фитнес модным во всём мире. Теперь тренажёрные залы есть в абсолютном большинстве отелей, средних и высших учебных заведений, воинских частей и т.д. Всего этого не было и в помине сорок пять лет назад, когда я выиграл мой первый титул «Мистер Вселенная». На культуристов смотрели тогда как на каких-то извращенцев, а тренировки с отягощениями считались странным времяпрепровождением. Я изменил эту ситуацию и смог сделать бодибилдинг и фитнес по-настоящему популярными видами спорта.

– Тем не менее миллионы мужчин в 65 уже задумываются о выходе на пенсию. Вас подобные мысли не посещают?

– Абсолютно нет! Какая пенсия? Я сплю 6 часов, и, когда просыпаюсь, мне стыдно, что я целых 6 часов ничего не делал! Я не могу дождаться начала следующего дня, чтобы приступить к работе над каким-то новым проектом. Много лет назад я снялся в картине «Оставайся голодным» и, кстати, получил за неё престижный «Золотой глобус». Так вот, эти слова «оставайся голодным» – про меня! Зачем мне уходить на пенсию, если я и так занимаюсь только тем, что мне нравится? Мой друг Клинт Иствуд в свои неполные 84 продолжает успешно работать как актёр и режиссёр, а по сравнению с ним – я ещё юнец! (Арнольд смеётся.) Так что ни на какую пенсию я никогда не уйду!

– Как обстоят ваши семейные дела?

– В разводе жить непросто, но мы с Марией Шрайвер продолжаем поддерживать хорошие отношения и вместе воспитываем наших детей. Мария – замечательная женщина и прекрасная мать, мне очень жаль, что наша совместная жизнь распалась. Но у нас четверо детей, и мы делаем всё от нас зависящее, чтобы они выросли хорошими и ответственными людьми.

– Как вы проводите свободное время?

– Я искренне считаю, что нужно много и тяжело трудиться каждый день, но также я уверен и в том, что необходимо и хорошо отдыхать. Поэтому у меня достаточно моих «игрушек»: машины, мотоциклы, занятия фитнесом, теннисом, лыжами и т. д. Ещё я очень люблю путешествовать, и для меня было большим удовольствием совместить приятное с полезным и объехать недавно большинство мировых столиц в рамках рекламного тура фильма «Возвращение героя»». Кстати, когда я был в Москве, то поздним вечером, после всех интервью, мне удалось погулять по Красной площади. Мне всегда приятно приезжать в вашу страну, и я благодарен россиянам за тёплый приём!