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Берлин 2013: Мозаика чувств

№ 6(348) от 14.02.2013 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]

Берлин 2013: Мозаика чувств
«Рай: Надежда» Ульриха Зайделя

Если ориентироваться в кино, предложенном различными программами Берлинского кинофестиваля этого года, можно испытать с героями фильмов самые разнообразные эмоции: от симпатии и сострадания до отторжения и неприязни. Но, чтобы просто любовь или ненависть – этого не дождётесь. Таких сильных чувств кинематограф нынче не вызывает. Сильные чувства остались в прошлом.

Показанный на открытии вне конкурса фильм председателя жюри Вонг Кар Вая «Великие мастера», сам того не ведая, задал эмоциональную планку, выше которой фильмы фестиваля пока не поднимались. А она, при всём мастерстве художника, довольно среднего уровня. Основатель школы боевых искусств, желая подмять под себя и южную, и северную разновидности кунг-фу, на фоне покорения Китая японцами занимается своим делом: дерётся с непокорными и их побеждает. Бои показаны так красиво, как снимают лебедей в балете Чайковского. Особенно эффектно дочка одного из гуру от кунг-фу в шубе с чёрным мехом и чёрной мохнатой шапке даёт прикурить своему противнику. Шуба так нравится режиссёру, что он снимает, как она живописно развевается во время сражения. Короче, полюбовался, пожал плечами и пошёл дальше.

Конкурс пока довольно пёстрый, но эмоционально довольно унылый. Исключение представляет разве что картина из России «Долгая счастливая жизнь» режиссёра Бориса Хлебникова и оператора Павла Костомарова (он стал обладателем Серебряного медведя за работу в фильме «Как я провёл этим летом»). История молодого фермера (Александр Яценко), вступающего в борьбу с местной администрацией, рассказана вполне динамично. Герою веришь, и когда селяне, ради которых он вступил в конфликт, начинают его предавать один за другим, ему всё больше сочувствуешь. Короче, на мой взгляд, фильм состоялся, не пропустите.

А вот делатель звёзд Гас Ван Сент (он открыл миру Ривера и Хоакина Фениксов, Николь Кидман и Бена Афлека, Киану Ривза и Мэтта Деймона) в своём конкурсном фильме «Обещанная земля» коснулся чрезвычайно «важной» для нас проблемы. Представитель бизнеса, организатор торговли с хорошими перспективами в исполнении Мэтта Деймона, который сам родился на ферме, уговаривает хозяев земельных участков маленького провинциального городка продать их под разработку особым образом спрессованного газа. Но местные жители вместе с зелёными активистами сопротивляются. Режиссёра интересует ответ на вопрос: что победит в герое – его корни (футбол по пятницам, гонки на тракторах, опрокидывание коров) или верность делу, профессии? Возможно, то обстоятельство, что отец Гаса Ван Сента сам был торговцем, ему приглянулся этот образ. Но меня, в отличие от других работ Деймона, он не зацепил. На этом аграрная тема на фестивале закончилась.

Среди фильмов, которых все ждали с особым интересом, – «Рай: Надежда» австрийского режиссёра Ульриха Зайделя. Это третья и заключительная картина из серии «Рай», которую Зайдель разбросал по фестивалям класса «люкс». В статье о Каннском кинофестивале 2012 г. я рассказывал о фильме «Рай: Любовь», где немолодая весьма упитанная европейка едет в Африку, чтобы догнать ускользающее сексуальное солнце осени.

Довольно остроумно режиссёр показывает, что на любовь в старушке-Европе героине рассчитывать нечего. Но показать сексуальные конвульсии тела и эротическое томление души можно, к тому же это для зрителя занимательно. Во втором фильме трилогии «Рай: Вера», показанном в Венеции, речь уже шла о сестре героини, которая впала в религиозное маньячество, заполняя свою жизнь миссионерской активностью среди эмигрантов. Кончается это безумие тем, что она с распятием проделывает то же самое, что 25 лет назад делала Мадонна. Закат продолжился.

И вот третий фильм – «Рай: Надежда». В центре – дочь героини «Любви» и, соответственно, племянница героини «Веры». На сей раз мы видим существо, вскормленное на попкорне и чипсах, а оттого в свои 13 лет весящее 100 кило. Пока мать и тётка сходят с ума по-своему, дочку отправляют в лагерь для похудения, где она находит таких же, как она, толстяков и толстушек. Им есть о чём поговорить – вкусы одинаковые. Втайне от медперсонала они всё время себя подкармливают.

Сюжет фильма развивает интрижка с врачом, которая, впрочем, ничем не заканчивается. Девица вернётся в семью, где будет вечно лежать на диване, есть гамбургеры и говорить по мобильному телефону. Пожалуй, «Надежда» – самый безнадёжный фильм трилогии, которую режиссёр, наверное, из издевательства над своими героиням объединил словом «Рай».

В следующем номере я прокомментирую вам призовую политику Берлинского фестиваля 2013 года и расскажу о довольно забавных фильмах второй по значению программы «Панорама», где больше внимания уделяют не насилию, а эротике. И не забудьте включить Первый канал 17 февраля (воскресенье), где я сразу после «Познера» покажу вам интересные интервью и фрагменты лучших фильмов.

 

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