Золотой глобус Голливуда

13 января состоялась юбилейная 70-я церемония «Золотой Глобус» (Golden Globe Awards). Эта награда считается очень престижной и уступает по своей значимости только легендарному «Оскару». Организатором церемонии является Ассоциация Зарубежной Прессы. Уже более 10 лет я представляю в этой голливудской организации Россию и голосую за присуждение «Золотых Глобусов», а также имею возможность лично посещать и саму торжественную церемонию, и следующие за ней закрытые вечеринки.

В этом году движение в Беверли-Хиллз было организовано на редкость хорошо, поэтому в день церемонии практически отсутствовали обычные пробки из лимузинов. Отель «Беверли Хилтон» превратился в огромный пресс-центр, на красном ковре которого выстроились журналисты из абсолютного большинства стран (общая мировая телеаудитория церемонии «Золотой Глобус» приближается к миллиарду человек). Суперзвёзды старались приехать как можно ближе к началу церемонии, чтобы пройти по красному ковру в числе последних и самых важных гостей. Это удалось Дженнифер Лопез, которая практически вбежала в зал прямо в 5 часов вечера, после чего двери в банкетный зал «Беверли Хилтона» были закрыты, и началась сама церемония, которая транслировалась в прямом эфире крупнейшей американской телекомпанией Эн-би-си.

Главным триумфатором в этом году стал Бен Аффлек, которому удалось победить самого Стивена Спилберга в номинации «Лучший режиссёр», а его картина «Арго» была признана лучшей драмой. В Голливуде считается, что обладатель «Золотого Глобуса» получает отличные шансы и на получение «Оскара», поэтому можно понять состояние Аффлека, победная речь которого была трогательной и эмоциональной. Лучшим мюзиклом были признаны «Отверженные», а Хью Джекман стал «Лучшим актёром мюзикла или комедии», в то время как Дэниэл Дей-Льюис был объявлен «Лучшим актёром драмы» за исполнение главной роли в «Линкольне» Спилберга.

Лучшими актрисами были признаны Джессика Частейн (драма) и Дженнифер Лоуренс (мюзикл или комедия).Напомню, что «Золотые Глобусы» вручаются также и за достижения в области ТВ. Самыми заметными победителями здесь стали Джулианна Мур (сыгравшая Сару Палин в телефильме «Правила игры меняются») и Кевин Костнер (блестяще проявивший себя в телевестерне «Хатвилд и МакКойс»).

Лучшим зарубежным фильмом был признан австрийский «Amour». Эту награду вручали Арнольд Шварценеггер и Сильвестр Сталлоне. Кстати, голливудский бодибилдинг был представлен в зале ещё и Ральфом Мюллером, известным нашим зрителям по сериалу «Конан» и фильму «Гладиатор». Не остался без награды и легендарный Квентин Тарантино, который получил «Золотой Глобус» за сценарий к картине «Джанго освобождённый». Почётную награду за вклад в киноискусство вручили Джуди Фостер. Она произнесла речь, из которой стало понятно, что она действительно думает об окончании актёрской карьеры, а также уже меньше заботится о неприкосновенности своей личной жизни...

После окончания церемонии гости разошлись по закрытым вечеринкам, которые в этом году устраивали студии Universal, 20th Century Fox, Warner Brothers, а также телекомпания Эйч-би-о и кинопродюсеры братья Вайнстейны. Веселье продолжалось до утра. Хью Джекман и Энн Хэтэуэй отплясывали на вечеринке Universal, Арнольд поздравлял земляков-австрийцев на вечеринке Warner Brothers, а Дженнифер Лопез демонстрировала своё платье всем не успевшим ещё её запечатлеть фотографам на вечеринке братьев Вайнстейнов. Кстати, и саму церемонию «Золотой Глобус» вполне заслуженно называют лучшей вечеринкой в Голливуде!

От редакции

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