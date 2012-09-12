Венеция 69: Прокат осени
№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Сергей Шолохов ]
Вот и закрылся 69-й Венецианский кинофестиваль, который представил нам самые интересные фильмы осеннего кинопроката. Среди них бесспорный лидер – фильм южнокорейского режиссёра Ким Ки Дука «Пьета», который и получил «Золотого льва». Все остальные награды совершенно условны, их можно поменять местами, что, собственно, и произошло на церемонии закрытия.
Сперва объявили, что специальный приз жюри достаётся фильму «Мастер» Пола Томаса Андерсона, и получать его вышел актёр, снимавшийся в фильме, – Филип Хоффман (кстати, он и Хоакин Феникс разделили приз за лучшую мужскую роль). А приз за лучшую режиссуру – «Серебряного льва» – отдали австрийскому режиссёру Ульриху Зайдлю, о фильме которого «Рай: Вера» я писал в прошлом номере. Зайдль вышел на сцену и, потрясая «Серебряным львом», сказал слова благодарности фестивалю, родителям, съёмочной группе и актрисе, которая снималась в фильме. Потом на сцену вышла организаторша и сказала, что произошла небольшая путаница. Приз за лучшую режиссуру достаётся Полу Томасу Андерсону, а диплом специального приза жюри – Ульриху Зайдлю. От неожиданности или от возмущения Зайдель уронил «Серебряного льва», и актёру Филипу Хоффману пришлось нагибаться, чтобы его достать. Диплом специального приза жюри Зайдль вообще оставил на сцене.
Фильм «Мастер» Пола Томаса Андерсона смотреть интересно, хотя экзотика материала зашкаливает, и нашему брату будет многое в нём непонятно. В центре – судьба героя в исполнении Хоакина Феникса, который по сравнению с «Гладиатором», где играл императора, довольно подурнел. Его герой увольняется из морского флота, где у «морских котиков» были не самые благопристойные нравы. Он пытается найти себя на суше, меняя разные профессии, пробует быть фотографом, например. И наконец, прибивается секте типа саентистской, лидер которой (его как раз и играет Филип Хоффман) знает ответы на все вопросы мироздания. У героя Феникса особых вопросов нет, он просто ищет, где бы бросить якорь, а участницы секты к нему явно неравнодушны. Вот он и остаётся в секте, становясь правой рукой руководителя. Чем они там все занимаются и на что живут, – не очень понятно, однако совершить путешествие с помощью Голливуда в Америку 50-х в любом случае интересно, так что посмотреть этот фильм в прокате рекомендую.
Советую посмотреть и новый фильм культового французского режиссёра Оливера Ассаяса «После мая», который получил приз за лучший сценарий. На мой взгляд, сценарий – самое слабое, что есть в фильме. Самое же сильное – это атмосфера конца 60-х со студенческими бунтами, столкновениями с полицией, увлечением идеологией хиппи. В центре фильма – две пары молодых людей, которые участвуют в революционном движении. Ни одна из них не вынесет испытания более прозаическим временем. Один мальчик, который бросал в охранников коктейли Молотова, переберётся в Лондон помогать своему папаше на съёмках фильма в качестве ассистента. Его девушка во время вечеринки выпрыгнет из окна загоревшегося дома. Другой мальчик останется в одиночестве, так как его девушка – американка – вернётся на родину. Смотреть за сюжетом фильма совершенно не интересно, главное – в деталях. Ведь при помощи кинематографа мы путешествуем во времени и пространстве. Так в фильме «Мастер» побывали в Америке 50-х, а в фильме «После мая» – во Франции конца 60-х.
Однако самые сильные фильмы фестиваля всё же связаны с нашим временем. И это в первую очередь «Золотой лев» – «Пьета» Ким Ки Дука. Герой фильма – законченный молодой подонок, который живёт где-то в трущобах и выбивает дань с нищих жестянщиков и прочих ремесленников. Он их нещадно колотит, поскольку на дне жизни, где разворачивается действие фильма, нравы, как в серпентарии. Неожиданно в его жизни появляется мамаша, которую он не видел 30 лет, то есть всю свою жизнь. Сперва он довольно грубо отвергает её, совершает насилие над ней. Потом смиряется с её присутствием. Потом без неё жить не может. Эволюцию характера героя довольно интересно наблюдать в фильме. И чем больше герой привязывается к матери, чем больше в нём просыпается человеческое, тем больше он становится уязвим для внешнего мира, и это ничем хорошим для героя не кончится.
Другой фильм, связанный с современностью, это картина Марко Беллоккьо «Спящая красавица». Пожалуй, это самый злободневный фильм фестиваля. Его героиня, бывшая актриса (Изабель Юппер), посвящает свою жизнь религиозному служению своей дочери, которая впала в кому и лежит в постели, словно в хрустальном гробу, как настоящая сказочная принцесса. Но принц не придёт. За воротами замка, где покоится принцесса, подключённая к жизнетворным приборам, разгорается настоящая битва. Дело в том, что реальный итальянский суд разрешает отключить от биологического питания реальную девушку, впавшую в кому 17 лет назад. Девушку отключают, и католики выходят на улицы на митинги протеста. Сторонники эвтаназии полемизируют с ними. Иногда доходит до рукопашной. Сенатор отключает от приборов жизнеобеспечения свою неизлечимую жену по её просьбе. Его дочь это видит и бежит на митинг католиков. Впрочем, в фильме есть место и для эротики – всё-таки режиссёр итальянец! На митинге дочка сенатора встречает парня из партии сторонников эвтаназии и отправляется с ним в гостиницу для секса. Так что «музыкальные паузы» в фильме будут, сразу не пугайтесь.
Но самый масштабный и в то же время лаконичный фильм фестиваля представил в параллельной программе «Горизонты» режиссёр из Петербурга Алексей Балабанов. В начале фильма тележурналист Сергей Шолохов берёт интервью у прорицателя Петра, который рассказывает о появлении новой планеты, где есть воздух, вода, но главное – на ней есть счастье. После чего мы переносимся в Петербург, где, прикончив четырёх человек, бандит, причастившись в церкви и получив очищение души, сидит в бане и веничком очищает теперь своё тело. В баню заносит и музыканта Гаркушу, и между ним и бандитом завязывается интересный разговор. Они обсуждают, как попасть на планету, где есть счастье. Оказывается, батюшка сказал бандиту, что есть такая башня под Угличем, откуда можно на эту планету телепортироваться. И патриарх это одобрил. Только вот если не заберут на планету, то назад дороги нет. И герои гарантированному благополучию предпочитают рискованное счастье. На бандитском джипе они забирают отца и подельника главного героя и отправляются к Угличу, по дороге подбирая ещё проститутку с университетским образованием (философский факультет), которая тоже захотела счастья. Правда, на блокпосту, за которым начинается зона, её высаживают. Бандит в шутку говорит, что женщин не берём, во всяком случае одетых! Так она раздевается и бежит абсолютно голая по снегу и сугробам, потому что на зоне зима (кстати, бандитский джип пересекает границу лета и зимы в одном кадре). Причём бежит с такой скоростью, что в точке назначения она окажется одновременно с мужиками. Что будет дальше – увидите в кино, а пока могу сказать, что это самый безукоризненный фильм Балабанова по соответствию формы и содержания.
69-й Международный кинофестиваль в Венеции закрылся, но дело его живёт – осенний прокат так или иначе представит его фильмы, так как все они куплены российскими дистрибьюторами. Так что выбирайте, что смотреть, благо ориентировку на местности вы получили.
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