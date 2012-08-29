У мультиков недетские проблемы

В советские времена наша страна выпускала более 60 мультфильмов в год. Большинство этих картин создавались в Москве на студии «Союзмультфильм», здесь всегда творили лучшие художники-мультипликаторы. Это был огромный комплекс, выпускавший действительно живые добрые чудо-сказки для целого Мира, для Мира детей…

Сегодня у нас в год выходит от 80 до 100 анимационных лент. Только вот они не то что до мирового зрителя – и до отечественных телеэкранов добраться не в состоянии. Редким исключением являются два проекта – «Смешарики» и «Маша и Медведь». Первый мультсериал выходит с 2003 года – не только у нас, но и в США, Германии, Болгарии и ряде других стран. «Маша и Медведь» пока не столь успешен за границей, однако и существует этот проект не так давно. Зато в студии до отказа заполнена «наградная стена»: дипломы победителя различных конкурсов у мультсериала есть даже из Японии.

Если вспомнить, какую огромную площадь занимал «Союзмультфильм», можно смело предположить, что создатели «Маши и Медведя» также должны располагаться на весьма значительной территории. Но, увы, студия занимает десяток кабинетов (пусть и достаточно больших) в одном из современных деловых центров Москвы. Работают в ней порядка 50 человек – включая администрацию и мультипликаторов.

Предвоплощение сказки

Процесс создания анимации в формате модного ныне 3D весьма трудоёмкий. И в отличие от кукольных или рисованных мультфильмов людям со стороны чаще всего кажется совершенно непонятным. То есть на экскурсию с детьми в подобную студию, надо сказать, не придёшь. Нельзя ни героев потрогать, ни живыми картинками любоваться. Зато вместо этого – есть несколько больших комнат, плотно уставленных мощными компьютерами. «Всё это – чистая математика», – сказал мне один из мультипликаторов, объясняя работу над очередной сценой.

Впрочем, начинается здесь всё, как и при создании любой другой картины, – с придумывания сюжета. Затем создаётся так называемый story board. По нашему – это некий почти посекундный сценарий мультипликационной картины. Специалисты ещё называют его «предвоплощением идеи». В реальности он представляет собой весьма увесистую кипу бумаг – на 6-минутную серию приходится больше 100 листов «сценария».

Когда story board утверждён, уже следующая команда мультипликаторов начинает работать над созданием аниматика. Аниматик – это ещё одно профессиональное понятие, которым условно можно назвать промежуточную стадию перехода мультфильма – с листов бумаги в формат 3D. То есть персонажей уже можно увидеть на экране монитора, однако «полуживыми». Они не выражают никаких эмоций, перемещаются по кадру не плавно, а рывками. Весь этот этап, пожалуй, можно сравнить с первым прогоном спектакля, когда режиссёр ещё только обговаривает с актёрами, одетыми не в костюмы, а по-домашнему, их будущие роли. Маша, например, «репетирует» даже без привычного платка и чёлки и похожа скорее на мальчика, нежели на девочку.

Одушевление «цифры»

Только после того как создан аниматик, художникам отдают «на откуп» ту или иную сцену. Теперь они должны вдохнуть жизнь в персонажей – и в этом смысле процесс работы над 3D анимацией похож на работу с кукольными мультфильмами. У художников уже есть готовые модели действующих лиц, и задача теперь состоит в том, чтобы, правильно ими управляя, одушевить образы. А для этого нужно, чтобы герои двигались, как двигаются обычные люди.

С этой целью в студии даже стоит зеркало огромных размеров – с помощью него мультипликаторы, всматриваясь в собственное отражение, стараются понять, как именно, скажем, косолапый должен махать рукой, чтобы выглядело это честно, по-медвежьи.

В день один аниматор может «отработать» и подготовить к выходу на экран лишь одну секунду мультсериала. В год вся студия выпускает порядка 60 минут. Быстрым такой темп не назовёшь. С рисованными мультфильмами всё было бы проще, однако, по словам управляющего директора студии Дмитрия Ловейко, иного пути сегодня нет. «Ребёнку, воспитанному на продукции Pixar, которая непременно создаётся в формате 3D, сегодня уже достаточно сложно поверить в двухмерных персонажей. Так что приходится стараться соответствовать мировому уровню», – говорит он.

В данной ситуации вдвойне обидно, когда серии, созданные только что, ещё не дойдя до «Спокойной ночи, малыши!», сразу «утекают» в Интернет. Вообще от пиратства страдают многие отечественные анимационные студии. Дело дошло до того, что подобные проекты существуют по большей части не столько на деньги от продажи прав на трансляцию мультфильмов или тех же dvd-дисков, сколько на средства, полученные от продажи «лиц» своих персонажей различным фирмам.

Как продавали героев

По вышеизложенной схеме сегодня существуют почти все российские мультипликационные студии. Перед ними стоят одни и те же проблемы. И пиратство среди них – не самая большая. Дмитрий Ловейко и Кирилл Поликарпов, креативный директор «Московского музея анимации», в один голос говорят, что трудность и неоднозначность положения отечественной анимационной индустрии состоят в том, что фактически у нас нет школы, где бы готовили мультипликаторов.

Парадокс, но это действительно так. У нас существует лишь пара так называемых авторских мастерских,где мэтры готовят учеников «под себя». Но единой программы, единой школы, как, скажем, в США, у нас нет – даже в ГИТИСе. Кирилл Поликарпов объясняет: «В сущности, ведь даже и советская анимация начиналась с Америки. В своё время отечественные делегации посещали компанию Уолта Диснея. И влияние этой школы, особенно на первых этапах, ощущается очень сильно».

После распада СССР, когда за границу продавались не то что права на отечественные мультфильмы, а «целые шкафы с оригинальными мультипликационными лентами», как рассказывает Дмитрий, анимация долго приходила в себя. И пришла ли она в себя к сегодняшнему моменту – сказать трудно. «Мультфильмов производится много, – говорит Кирилл. – Однако проблема в том, что до зрителя они не доходят». Такого же мнения придерживается и Дмитрий: «Ну соберутся наши аниматоры на фестивале в Суздале, покажут друг другу свои работы, посмотрят, обсудят – и разъедутся».

Изменить ориентацию

Для анимации окно в мир – это телевидение, и сегодня оно закрыто для нас. Впрочем, вина в подобной ситуации лежит не только на ТВ. В тех же «мастерских» готовят художников, изначально не ориентированных на зрителя. Их «воспитывают» в системе «искусство для искусства», не обращая внимания на существование тех же рыночных отношений, игнорировать которые сегодня не нужно и нельзя.

Произвести одну минуту анимации достаточно хорошего уровня стоит порядка 10 тыс. долларов. «Когда эту цифру слышат начальники телестудий, они приходят в ужас и понимают, что им куда проще купить старые зарубежные картины. Особенно с учётом того, что отношение к анимации у нас – ужасное. Представляете, анимационные работы сегодня берутся «в довесок». Канал покупает какой-то иностранный фильм, и ему в качестве бонуса дают древний мультсериал».

Интерес к анимации сегодня огромный. В Москве существуют два посвящённых ей музея. Один, рассказывающий в основном о советской эпохе, находится в здании Политеха. В другом – на ВДНХ – можно узнать о мировой истории фильмов. В обоих детям дают возможность создать свой короткий анимационный ролик. Кирилл рассказывает, что ради этого они порой приезжают к ним в течение нескольких месяцев, – только чтобы мультфильм получился действительно живым.

Кирилл добавляет: «Анимация – удивительная вещь. В ходе экскурсии мы всегда показываем детям одну из первых работ Уолта Диснея. Чёрно-белую, без звука. То есть полная противоположность тому, что сейчас крутится по телевизорам. Но ребята смотрят, и смотрят не отрываясь. Значит, в этом действительно есть какая-то магия».