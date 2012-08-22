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Бриллиантовый гонорар

№ 32(324) от 23.08.2012 [«Аргументы Недели », Алиса ВАЛЕНТИНОВА ]

Бриллиантовый гонорар
Фото Г. УСОЕВ

Снявшись в роли цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо», Светлана ТОМА приобрела бешеную популярность во всём мире. Коллеги по актёрскому цеху шутят, что больше всего на свете Светлана боится поправиться: миниатюрная и лёгкая как пушинка, она выглядит лет на 20 моложе своих 65, хотя имеет 20-летнюю внучку. Именно такой и увидела корреспондент «АН» лучшую актрису молдавского кино XX века на Ханжонковских днях в Макеевке (Донецкая обл.).

- Каким было начало вашей кинокарьеры?

– Встреча с Эмилем Владимировичем Лотяну предопределила всю мою жизнь. Лотяну принял меня в свои руки, когда мне было 17 лет, и повёл, подарив удивительную жизнь. Это был 1965 год, я закончила школу и поступала на юрфак, когда произошла случайная встреча на троллейбусной остановке. Эмиль Лотяну искал героиню для своего фильма «Красные поляны» – второго в своей творческой биографии. Работая на «Молдова-фильм», он сам писал сценарии ко всем своим фильмам. В его воображении существовал некий образ. И вот девочка в очках, с хвостиком, ничем не примечательная, не накрашенная, провинциальная, несовершеннолетняя, чем-то ему показалась. Всё произошло стремительно: нужно было разрешение родителей на съёмки, и Лотяну его получил – через неделю я уже снималась.

– А многие считают, что «Табор уходит в небо» – ваш первый фильм...

– «Табор...» был десятым, кинопробы были очень сложные, я три раза приезжала, Лотяну предлагали другую актрису, но он настоял на мне. Он в меня безгранично верил. Может быть, потому я и стала актрисой. Очень важна вера в себя, ведь актёры – это такой психотип, который близок к детскости. Это и острая реакция на всё, и комплексы, и ранимость. А этот человек – он в меня верил фантастично и взял на себя ответственность. Я на всех континентах была с этим фильмом, объездила около 50 стран и везде получала призы за лучшую женскую роль. В Сан-Себастьяне фильм получил Гран-при международного кинофестиваля. Вот такая у него получилась счастливая долгая жизнь. Ведь фильмы, как и люди, – проходят зачатие, вынашивание, роды. Одни фильмы живут недолго. Но есть такие, которые дошли до сегодняшнего дня…

– У вас больше 60 ролей. Снимались у Басова, Фрида, Венгерова – словом, у хороших режиссёров, а роль Рады в этом ряду главная?

– Да, это была лавина! И у нас, и на Западе. В Латинской Америке на нас зрители рвали одежду, для меня это было что-то невероятное! Сеанс, помню, закончился, а нас не пускают к выходу. Подставляли мне лбы, чтобы я на них расписывалась! В «Таборе...» очень много энергии – не бытовой, не приземлённой, а той, которая ближе к Всевышнему.

Все картины Лотяну – поэтический и романтический кинематограф. Эмиля Владимировича, к сожалению, уже нет 8 лет. Он ушёл из жизни в страшном разочаровании… Потому что 12 лет ничего не снимал. Он был очень достойным и независимым, его природа не позволяла ходить с протянутой рукой и просить подаяние на то, чтобы снять очередной фильм! А ведь он принёс столько валюты советскому государству! «Табор...» купили 120 стран мира. Это мешки валюты, которую получила страна. Но в 90‑е годы фильмы снимали какие-то бандиты, выпуская на экран просто запредельные ужасы. А Лотяну снимал фильмы о том, как прекрасен мир. Он показал, насколько прекрасна женщина. Ведь в советском кино раньше всё было построено на мужчине.

– И у вас был такой период затишья, разочарования..

– В 90-е годы я тоже ничего не делала, и это было очень трудно. Я ушла в фирму, сдавала комнаты. Потому что надо было выжить. У меня дочь была студенткой, зять студент, родилась внучка. Помню, как я шла по улице и купила три окорочка для нас троих. Иду к метро с бумажным кульком, и вдруг у меня этот кулёк выхватили. Было страшно, никогда этого не забуду. Я сидела в метро и плакала…

– А как вы из этого вышли, что стало прорывом?

– Я как-то неосознанно готовила концертную программу: учила стихи, песни под гитару… И в какой-то момент мне позвонили и сказали: «Вы могли бы выступить? У вас что-то есть?» Оказалось, что есть. А потом вдруг предложили роль в «Бедной Насте». Снималась там с невероятной жадностью! Словно изголодавшийся зверь набрасывалась на роль. Я поняла, что всегда нужно быть в состоянии вернуться. И когда раздастся сигнал «на старт!», ты могла побежать, а не говорить: «У меня нет формы, я не знаю, где мои кроссовки».

– Признайтесь, после «Табора...» вы получили сотни предложений руки и сердца? Ведь не влюбиться в Раду было невозможно.

– Было очень много писем от мужчин. Присылали письма с фотографиями на фоне своих больших домов и машин. Но моё сердце было занято. Могу рассказать о другом. Мы были на Неделе советского кино в Риме. Мне дали подиум, и я участвовала в представлении летней коллекции одежды – кажется, это происходило в 1982 году. Я даже снялась в мужском журнале. Но мне не могли заплатить. Нам, советским артистам, не было позволено брать валютные гонорары. И тогда вместо гонорара итальянцы подарили мне большую заколку с бриллиантами.

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