«Орбели» – теледешифровка русско-армянского кода

Документальный фильм «Код Орбели» Ашота Джазояна, созданный продюсерским центром «4 формата» при поддержке Министерства культуры Республики Армения, выходит на телеканале «Культура».

Премьерный показ приурочен к 125-летию Иосифа – младшего из братьев Орбели, основателя Академии наук Армянской ССР, знаменитого директора Государственного Эрмитажа. В 1930–1950 годы его личность в Ленинграде была поистине легендарной – ведь именно он организовал эвакуацию музея, а потом стал обвинителем по культуре на Нюрнбергском процессе. Несмотря на это, Иосиф был как будто позабыт.

Сегодня, пожалуй, трудно найти и в России, и в Армении, да и на всём постсоветском пространстве личностей такого масштаба. Рубен, Левон и Иосиф Орбели, потомки знаменитого армянского княжеского рода, довели до совершенства выбранное ими направление в науке. Так сработала не просто теория «парности гениев», но создался замечательный триумвират. Для автора фильма Ашота Джазояна было важным найти в русско-армянской истории людей, имена которых сегодня должны не просто быть в памяти, но возрождать интерес к науке, к культурному диалогу и даже к бессребреничеству.

Левон Орбели был любимейшим учеником академика Ивана Павлова и стал одним из основателей эволюционной физиологии. В годы войны он применял собственные разработки в реабилитации раненых, спасая тысячи обречённых на смерть. Поэтому имя Левона Абгаровича Орбели, после смерти Павлова возглавившего Военно-медицинскую академию в Ленинграде, никогда не предавали забвению. Другое дело – жизнь и научные изыскания Рубена, старшего брата, владевшего в совершенстве 12 языками. Его имя долгое время находилось в тени братьев. Но между тем они его считали самым умным среди них. В фильм «Код Орбели» включено свидетельство Александра Следкова, директора общества изучения и развития водолазного дела имени Рубена Орбели. Оказывается, учёный стал первым, кто в СССР обобщил опыт водолазного дела с древнейших времён, и первый, кто перевёл труды Леонардо да Винчи, посвящённые этой тематике. Подводная археология появилась в нашей стране благодаря ему – в том числе и найденные сокровища Херсонеса и Ольвии.

Ашоту Джазояну удалось доступным языком рассказать непростую историю каждого из братьев. И показать личности то крупным планом, то в единстве семьи. Самым значительным в создании ленты стала возможность осуществить кинематографическую археологию – разыскать архивные малоизученные документы о жизни и деятельности братьев в Тбилиси, Цахкадзоре, Санкт-Петербурге, напомнить не только научному сообществу, но и простым зрителям об этих одарённых людях. В которых сочетался не только талант учёных, организаторов, но и великих людей, в годы сталинщины не предававших, не лжесвидетельствовавших против учеников, учителей и даже оппонентов. Напротив – жёстко, принципиально отстаивавших свою правоту.

Создание фильма было поддержано Министерством культуры Республики Армения и лидером общественной армянской организации России Эдуардом Гуляном. К большому удовлетворению создателей и спонсоров интерес к фильму возник не только у зрителей старшего поколения, но и у молодёжи. На премьерный показ в кинотеатр «Ролан» приходили и двадцатилетние. Ни для кого не секрет, что мало у кого в эти последние годы после развала Союза хватало сил и умения говорить с молодёжью, донести до них общие культурные и нравственные «коды». Тем более делать это в кинематографической, а не дидактической форме. Это поколение во многом считается упущенным – их интересуют по большей мере только потребление, бизнес, но не наука.

Когда-то энтузиазм Иосифа Орбели в годы войны привлёк многих учёных со всего СССР в Ереван – так в кратчайшие полтора года была создана Армянская академия наук. А сегодня братья Орбели с телеэкранов по прошествии стольких десятков лет после их ухода могут попытаться воспитывать молодёжь не как возрастную категорию, а как единую общность людей, продолжающих жить в духовной русско-армянской парадигме, создававшейся более трёхсот лет.