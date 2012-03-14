Комедия с национальным лицом

Сергей СВЕТЛАКОВ – прирождённый комедийный актёр. Он доказал это, участвуя в команде КВН «Уральские пельмени», играя в скетчкоме «Наша Russia» на ТНТ, снявшись в двух сериях фильма «Ёлки». Однако с недавних пор Сергей стал пробовать себя и в драматических ролях. В фантастической мелодраме «Треск» сыграл красноармейца, в картине «Бедуин» – врача, а в недавно вышедшем на экраны психологическом триллере «Камень» – хладнокровного и коварного похитителя детей.

- Сергей, в комических ролях вам практически гарантирован успех. А вот в серьёзных фильмах вы со своим юмористическим шлейфом можете выглядеть нелепо. Зачем вам эти эксперименты?

– Не знаю, мне всё хочется попробовать и очень хочется удивлять. Это самое главное моё желание. Удивлять чем-то положительным. Одним и тем же заниматься скучно, да и людям неинтересно. Недаром все мы спрашиваем друг друга: ну, что у тебя нового? Не пустой вопрос!

Я много лет ждал серьёзной роли, где смогу попробовать себя в чём-то принципиально ином, чтобы понять: получилось – не получилось, могу – не могу. Я всегда в жизни так делаю: рискуя, всё равно ввязываюсь в какие-то авантюры, в которые мало кто верит. Так вышло и с фильмом «Камень». Мой друг режиссёр Вячеслав Каминский предложил мне не только сыграть главную роль, но и стать его сопродюсером в экранизации очень интересного сценария, основанного на романе Юрия Бригадира «Не жить». С согласия автора мы что-то переделали, добавили несколько сюжетных линий.

– А какова была роль в этом проекте Тимура Бекмамбетова?

– Тимур поверил в проект, помог организовать широкий прокат, промоушн, за что ему самая большая благодарность. До этого несколько крупных компаний сказали, что мы сумасшедшие: с русским триллером выходить в прокат – это самоубийство.

– Разве они не правы? Судя по всему, окупаются только российские «ржачные» комедии типа ваших «Ёлок-2», картина, кстати говоря, собрала в прокате 27 миллионов долларов!

– Да, хороший фильм получился. Мне вторые «Ёлки» даже больше понравились, чем первые. Здесь больше живых эмоций, есть чёткая линия, отвечающая за юмор. Но главное – душещипательные семейные моменты. Я сам видел, как на премьере шесть тысяч человек смеялись и плакали. Эти эмоции дорогого стоят. Я рад, что причастен к этому проекту. Хотя мы с Иваном Ургантом поначалу вообще отказались сниматься.

– Почему? Гонорар не устроил?

– С гонораром всё в порядке. Сценарная линия очень слабая. Но её, к счастью, полностью переделали. Долго искали тот вариант, который устроил и нас с Иваном, и продюсера Тимура Бекмамбетова. Шла еженедельная работа по скайпу, по телефону, в итоге в картину вошли многие наши новые шутки, приёмы, приколы. Знаете, это такое счастье, когда ты сидишь в зале и слышишь, как зрители смеются над шуткой, которую ты сам придумал!.. Но я всё-таки верю, что ситуация меняется, что зрители уже наелись «ржачных» комедий и банальных телепрограмм.

– Правда, что «Камень» будет представлен также в американском прокате?

– Не так давно мы приехали из Лос-Анд­желеса, где показали наш фильм партнёрам, и рады сообщить, что он действительно пойдёт в американском прокате. Выйдет под названием «Сирота» – с английскими титрами.

– В каких фильмах вы сейчас снимаетесь, что в ближайших планах?

– В фильме под рабочим названием «Джунгли» я играю главную роль. Режиссёр – Александр Войтинский, снявший «Чёрную молнию». Это картина на двоих – Вера Брежнева и я. По сюжету, молодая пара, муж и жена, заблудившись в море на катере, попадают на остров. «Джунгли» – это такой жанровый микс. Там будут и кусочки мелодрамы, и индейцы, и прыжки со скалы, и подводные съёмки, и голливудский экшн, ну и комедия, потому что я постараюсь добавить в фильм искромётного веселья.

Второй проект – моя давняя мечта о серьёзной комедии. Если искать аналог, то это – «Особенности национальной охоты». Серьёзная, твёрдая комедия с национальным лицом. Чтобы наш менталитет передать, и смех, и грусть, и глупость. Рабочее название: «Скорый: Москва – Россия». Действие происходит в основном в поезде. Моей партнёршей будет русскоязычная голливудская звезда. Вместе они путешествуют по России – от Москвы до Владивостока. Их ждут не только разные города, но и самые разные люди, характеры. Будет много всего: и мудрого, и глупого, и необычные весёлые ситуации…

– Дочка проявляет какие-нибудь актёрские способности?

– Ещё как! И, знаете, свои новые кинопроекты я хотел бы посвятить Насте. Чтобы, когда она подрастёт, у нас дома на полке лежали фильмы во всех жанрах, в которых я себя попробовал. Есть комедия, есть триллер, скоро выйдет драма Игоря Волошина «Бедуин», где я играю детского врача. В картине «Джунгли» будут и приключения, и комедия, и мелодрама. Останется сказка, которую, я надеюсь, напишу сам. У меня есть идея такой сказочной истории, но пока нет времени… И когда это будет сделано, я буду говорить: «Вот, доченька, смотри, как папу бросало, как папа себя искал. Какой же фильм тебе поставить?»