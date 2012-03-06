Женское кинолицо политики

К Международному женскому дню отечественные прокатчики сделали настоящий подарок тем представительницам слабого пола, которые никак не хотят мириться с этим званием и пытаются доказать обратное. Для этого они и рвутся заниматься истинно мужским делом — политикой. Фильм называется «Железная леди». Его поставила англичанка Филлида Ллойд, а главную роль — одну из самых знаменитых британских женщин ХХ столетия Маргарет Тэтчер — сыграла не менее знаменитая американка Мэрил Стрип. За что вполне заслуженно только что получила своего третьего «Оскара».

Нашим соотечественницам грех жаловаться на то, что кинемато­граф оставался равнодушным к их жизненным планам относительно служебной карьеры. Все началось еще в далекие 30­-е годы прошлого века, когда на трибуну в фильме Александра Зархи «Член правительства» поднялась «простая русская баба» Александра Соколова, блистательно сыгранная Верой Марецкой. Ее знаменитая речь в финале картины теперь цитируется едва ли не каждое 8 марта. Послевоенные трудности в городе и на селе потребовали на экран иной женский типаж руководительницы, и советским зрителям явилась героиня Нонны Мордюковой в «Простой истории» Юрия Егорова. Вокруг нее роились «хорошие мужики, но не орлы» — герои Михаила Ульянова и Василия Шукшина. Нелегкая же бабская доля председательницы колхоза невольно рифмовалось с перипетиями ее борьбы за свое женское счастье.

А уж когда был объявлен период «строительства развитого социалистического общества», то женщины-руководительницы решительным шагом отправились покорять кинематограф с тем, чтобы предстать с экрана во всем своем карьерном блеске и яркости характеров. Валерия Заклунная стала «Сибирячкой», а Инна Чурикова сыграла председателя горисполкома и депутата Верховного Совета СССР Елизавету Уварову в фильме своего мужа Глеба Панфилова «Прошу слова». Но, пожалуй, самую яркую кинокарьеру сделала на экране Катя Тихомирова во всенародно любимом хите позднего советского периода «Москва слезам не верит», которая прошла путь от простой рабочей до директора фабрики и депутата Моссовета. Заметим, что героине Веры Алентовой помог ее муж — режиссер Владимир Меньшов, снявший эту социальную сказку. Она поразила даже американскую киноакадемию, которая восхитилась показанной в фильме эмансипацией женщин в СССР и присудила ему «Оскар» как лучшей иноязычной картине 1980 года.

Однако сказать, что эти замечательные «киноженщины» занимались политикой, было бы неправдой. Все­-таки в Советском Союзе дамы в высшие эшелоны власти допускались исключительно по разнарядке. По негласным правилам, например, в каждом обкоме или горкоме КПСС пост секретаря по идеологии должна была занимать только женщина. Точно так же в ленинградском горисполкоме пост заместителя председателя по социальным вопросам предназначался исключительно даме. Одну из них вы прекрасно знаете — это Валентина Матвиенко, которая сделала и в СССР, и в Российской Федерации самую успешную политическую карьеру, став номинально третьим лицом в иерархии высших государственных чинов.

Об издержках подобной карьеры совсем недавно подробно и не без патетики поведал публике телесериал «Фурцева» о знаменитом советском министре культуры, человеке неординарной судьбы и твердого характера. Если бы не перипетии ее личной жизни и преданность своему патрону Хрущеву, то Екатерина Алексеевна смогла бы удержаться на политическом олимпе и при Брежневе. Но… решения ленинского Политбюро выполнялись неукоснительно, а это значило, что ей вряд ли светило еще большее продвижение.

В этом смысле судьба баронессы Тэтчер решительно отличается от ее советских сестер по политической борьбе и в реальности, и на экране. В «Железной леди» подробно показано, как провинциалка Маргарет Робертс стала премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер во­преки предрассудкам британских политиче­ских традиций. Получилась история про то, что «Лондон слезам не верит», а верит только воле и решительности. Что и объясняет отчасти феномен явления Тэтчер в резиденции на Даунинг­стрит, 10, куда она ворвалась с боем. И здесь невольно напрашивается сравнение с судьбой другой знаменитой англичанки ХХ века — королевы Елизаветы II, которой, кстати, Тэтчер по должности представляла не однажды свое правительство.

В изящной драме «Королева» Стивена Фриэрза весь мир увидел, как нелегко быть женщиной на троне и фактической «матерью нации» для всех британцев. Хелен Миррен тоже блистательно сыграла свою царственную соотечественницу, которая правит вот уже более полувека на Британских островах. И тоже, кстати, получила за это «Ос­кара». Любопытно, что обе киногероини, сыгранные на экране Стрип и Миррен, появились лишь после того, как Алан Паркер экранизировал музыкальную историю про женщину­политика из страны, с которой у Великобритании как-то не сложились отношения в ХХ веке. То была супруга президента Аргентины Эва Перон. Фильм назывался «Эвита» и являлся экранизацией одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, завоевавшего в свое время мировые подмостки. Англичанин Паркер явно рисковал, доверяя столь непростую роль вселенской скандалистке Мадонне. Но все-таки выиграл, создав эффектное зрелище и напомнив о том, что женщина может быть политиком, даже не находясь у власти.

Судьбы многих замечательных женщин, сопровождавших своих мужей на всех ступенях политической карьеры, известны и по­-своему могут стать основой оригинальных кинозамыслов — например, история отношений супругов Горбачевых. Современное отечественное кино как-то робко подступается к подобной тематике. Хотя есть и в его нынешней истории наглядный пример удачного решения столь щекотливой для политического истеблишмента темы. Вспомним мелодраму «Поцелуй для президента», в которой слегка в иносказательной форме изложена история семейных отношений гаранта российской Конституции начала XXI века. Проявленная создателями картины деликатность в изображении конкретных политических обстоятельств — залог того, что возможно и появится фильм на тему «русские женщины и политика», но вряд ли история, рассказанная в нем, будет носить четкий биографический адрес. Хотя женщин в современной отечественной политике предостаточно — от спортсменок до вдовствующих сенаторов и экс-министров. Но, к сожалению, ни одна из них так и не стала «русской Маргарет Тэтчер». Будем ждать, надеяться и верить, помня о заветах Ильича относительно того, что и «кухарка может научиться управлять государством».