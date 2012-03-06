//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Кино

Женское кинолицо политики

Или о том, как на экране прекрасные дамы стремились в большую политику

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели Санкт-Петербург», Сергей ИЛЬЧЕНКО ]

Женское кинолицо политики

К Международному женскому дню отечественные прокатчики сделали настоящий подарок тем представительницам слабого пола, которые никак не хотят мириться с этим званием и пытаются доказать обратное. Для этого они и рвутся заниматься истинно мужским делом — политикой. Фильм называется «Железная леди». Его поставила англичанка Филлида Ллойд, а главную роль — одну из самых знаменитых британских женщин ХХ столетия Маргарет Тэтчер — сыграла не менее знаменитая американка Мэрил Стрип. За что вполне заслуженно только что получила своего третьего «Оскара».

Нашим соотечественницам грех жаловаться на то, что кинемато­граф оставался равнодушным к их жизненным планам относительно служебной карьеры. Все началось еще в далекие 30­-е годы прошлого века, когда на трибуну в фильме Александра Зархи «Член правительства» поднялась «простая русская баба» Александра Соколова, блистательно сыгранная Верой Марецкой. Ее знаменитая речь в финале картины теперь цитируется едва ли не каждое 8 марта. Послевоенные трудности в городе и на селе потребовали на экран иной женский типаж руководительницы, и советским зрителям явилась героиня Нонны Мордюковой в «Простой истории» Юрия Егорова. Вокруг нее роились «хорошие мужики, но не орлы» — герои Михаила Ульянова и Василия Шукшина. Нелегкая же бабская доля председательницы колхоза невольно рифмовалось с перипетиями ее борьбы за свое женское счастье.

А уж когда был объявлен период «строительства развитого социалистического общества», то женщины-руководительницы решительным шагом отправились покорять кинематограф с тем, чтобы предстать с экрана во всем своем карьерном блеске и яркости характеров. Валерия Заклунная стала «Сибирячкой», а Инна Чурикова сыграла председателя горисполкома и депутата Верховного Совета СССР Елизавету Уварову в фильме своего мужа Глеба Панфилова «Прошу слова». Но, пожалуй, самую яркую кинокарьеру сделала на экране Катя Тихомирова во всенародно любимом хите позднего советского периода «Москва слезам не верит», которая прошла путь от простой рабочей до директора фабрики и депутата Моссовета. Заметим, что героине Веры Алентовой помог ее муж — режиссер Владимир Меньшов, снявший эту социальную сказку. Она поразила даже американскую киноакадемию, которая восхитилась показанной в фильме эмансипацией женщин в СССР и присудила ему «Оскар» как лучшей иноязычной картине 1980 года. 

Однако сказать, что эти замечательные «киноженщины» занимались политикой, было бы неправдой. Все­-таки в Советском Союзе дамы в высшие эшелоны власти допускались исключительно по разнарядке. По негласным правилам, например, в каждом обкоме или горкоме КПСС пост секретаря по идеологии должна была занимать только женщина. Точно так же в ленинградском горисполкоме пост заместителя председателя по социальным вопросам предназначался исключительно даме. Одну из них вы прекрасно знаете — это Валентина Матвиенко, которая сделала и в СССР, и в Российской Федерации самую успешную политическую карьеру, став номинально третьим лицом в иерархии высших государственных чинов.

Об издержках подобной карьеры совсем недавно подробно и не без патетики поведал публике телесериал «Фурцева» о знаменитом советском министре культуры, человеке неординарной судьбы и твердого характера. Если бы не перипетии ее личной жизни и преданность своему патрону Хрущеву, то Екатерина Алексеевна смогла бы удержаться на политическом олимпе и при Брежневе. Но… решения ленинского Политбюро выполнялись неукоснительно, а это значило, что ей вряд ли светило еще большее продвижение.

В этом смысле судьба баронессы Тэтчер решительно отличается от ее советских сестер по политической  борьбе и в реальности, и на экране. В «Железной леди» подробно показано, как провинциалка Маргарет Робертс стала премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер во­преки предрассудкам британских политиче­ских традиций. Получилась история про то, что «Лондон слезам не верит», а верит только воле и решительности. Что и объясняет отчасти феномен явления Тэтчер в резиденции на Даунинг­стрит, 10, куда она ворвалась с боем. И здесь невольно напрашивается сравнение с судьбой другой знаменитой англичанки ХХ века — королевы Елизаветы II, которой, кстати, Тэтчер по должности представляла не однажды свое правительство.

В изящной драме «Королева» Стивена Фриэрза весь мир увидел, как нелегко быть женщиной на троне и фактической «матерью нации» для всех британцев. Хелен Миррен тоже блистательно сыграла свою царственную соотечественницу, которая правит вот уже более полувека на Британских островах. И тоже, кстати, получила за это «Ос­кара». Любопытно, что обе киногероини, сыгранные на экране Стрип и Миррен, появились лишь после того, как Алан Паркер экранизировал музыкальную историю про женщину­политика из страны, с которой у Великобритании как-то не сложились отношения в ХХ веке. То была супруга президента Аргентины Эва Перон. Фильм назывался «Эвита» и являлся экранизацией одноименного мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера, завоевавшего в свое время мировые подмостки. Англичанин Паркер явно рисковал, доверяя столь непростую роль вселенской скандалистке Мадонне. Но все-таки выиграл, создав эффектное зрелище и напомнив о том, что женщина может быть политиком, даже не находясь у власти.

Судьбы многих замечательных женщин, сопровождавших своих мужей на всех ступенях политической карьеры, известны и по­-своему могут стать основой оригинальных кинозамыслов — например, история отношений супругов Горбачевых. Современное отечественное кино как-то робко подступается к подобной тематике. Хотя есть и в его нынешней истории наглядный пример удачного решения столь щекотливой для политического истеблишмента темы. Вспомним мелодраму «Поцелуй для президента», в которой слегка в иносказательной форме изложена история семейных отношений гаранта российской Конституции начала XXI века. Проявленная создателями картины деликатность в изображении конкретных политических обстоятельств — залог того, что возможно и появится фильм на тему «русские женщины и политика», но вряд ли история, рассказанная в нем, будет носить четкий биографический адрес. Хотя женщин в современной отечественной политике предостаточно — от спортсменок до вдовствующих сенаторов и экс-министров. Но, к сожалению, ни одна из них так и не стала «русской Маргарет Тэтчер». Будем ждать, надеяться и верить, помня о заветах Ильича относительно того, что и «кухарка может научиться управлять государством».

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Захарова считает новые санкции доказательством сфабрикованности дела Скрипалей

Введение США новых санкций против РФ по "делу Скрипалей" доказывает сфабрикованный характер расследования. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Министерства обороны США Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

Рекордный заплыв через Байкал прервали из-за шторма, но он все равно состоится

3 августа Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка начали заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера. Пловцы преодолели половину дистанции.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Наука

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Англичан напугали российским «Чернобылем на льду»

Плавучая российская атомная электростанция вызвала небольшую панику в Британии. В газете Guardian рассказали о запуске уникального проекта.

//Новости СМИ2

//Политика

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

В российском МИД нашли американский след в несанкционированных митингах в Москве

МИД доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.

//Общество

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Как сохранить свежесть зелени в холодильнике? Оказывается, все гениальное - просто

Специалисты по здоровому питанию поделились секретом, как сохранить полезную зелень в холодильнике в первозданном виде, то есть свежей и сочной на долгое время. Как оказалось, все гениальное - довольно просто

//Шоу-бизнес

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Кара Делевинь сыграла тайную свадьбу с Эшли Бенсон

Модель и голливудская актриса Кара Делевинь обвенчалась со своей девушкой, американской актрисой Эшли Бенсон, на тайной церемонии в Лас-Вегасе. Об этом в воскресенье сообщает The Sun.

//Метеоновости

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В Москве побит температурный минимум за 70 лет

В воскресенье погода в Москве установила вековой рекорд. Такой низкой температуры воздуха 4 августа не было по меньшей мере последние 70 лет, отмечают специалисты центра погоды "Фобос".

//Спорт

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

"Рубин" потерпел поражение от ЦСКА 0:1

Сегодня, 4-го августа, на стадионе "Казань Арена" состоялся матч четвертого тура чемпионата России между "Рубином" и московским ЦСКА. Арбитр встречи Василий Казарцев (Санкт-Петербург).

//Шоу-бизнес

Дочь Орбакайте записали в модели

Дочь Орбакайте записали в модели

Кристина Орбакайте на своей странице в Instagram опубликовала совместное видео с дочерью. Пользователи Сети не смогли не отметить, как вытянулась и похорошела девочка за последнее время.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Цекало с молодой женой заметили в клинике репродукции. "Престарелый, облезший кролик и юная кочевница", - комментирует блогер

Александра Цекало и его молодую супругу заметили в клинике родовспоможения и репродукции человека. Многие тут же предположили, что в скором времени у влюбленных появится ребенок

//Происшествия

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

В Новгородской области на трассе столкнулись семь авто

На 563-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" в Новгородской области в районе населенного пункта Трегубово столкнулись пять легковых и два грузовых автомобиля. Пострадали семь человек.

//Политика

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

В Раде пожары в Сибири назвали "местью московским дикарям"

Депутат Верховной рады от националистической партии "Свобода" Ирина Фарион назвала лесные пожары в Сибири "местью дикарям московским". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

//Общество

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

Суд постановил - извиниться! В Краснодаре местный поэт подал иск к прокуратуре и потребовал извинений

В Краснодаре местный поэт подал в суд на прокуратуру и потребовал извинений. А все потому, что она не оценили его творчество, точнее оценила, но несколько иначе, чем предполагалось

//Интервью

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Певец, "растрогавший Путина", Геннадий Селезнёв: "Это был праздничный концерт"

Достаточно назвать песню «Ты знаешь, так хочется жить», как сразу становится понятно, что речь идет о московской группе «Рождество». Говорят, что эта песня до слез растрогала самого Владимира Путина.

//Происшествия

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержали блогера, призывавшего к насилию над детьми полицейских

В Москве задержан блогер, который в комментариях в социальной сети призывал к насилию над детьми полицейских. Как сообщили в Следственном комитете, дома в молодого проведен проведен обыск

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

В Москву "идёт" атлантическое тепло
4

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа
5

Новая Венеция. Большая часть центра Керчи погрузилась под воду

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры