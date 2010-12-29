- Для меня это был очень тяжелый год, одно обваливалось за другим. Как режиссер художественного кино я испытал безработицу. Ходил, как чиновник Башмачкин, по бюрократическим конторам с протянутой рукой и выпрашивал деньги на очень хороший сценарий. Выпросить не удалось, рука устала, шинель протерлась.

Новый год я буду встречать, как и положено Башмачкину. В шинели, ноги под стул, стесняясь самого себя, в одиночестве.

А вообще я не люблю этот астрономический праздник. Что это за счастье такое, что земной шар прокрутил мою тушку 365 суток? Всегда очень смешно слышать: «С Новым годом! С новым счастьем!» Какое может быть новое счастье?

В новый год я смотрю без надежды, потому что развелось такое количество дядей, которым я совершенно безразличен. Что я буду делать, что со мной произойдет, это никого не волнует, кроме меня самого. Но рюмочку я всегда себе наливаю. И без праздников тоже.

Подарки я дарить люблю без всякого повода. Когда есть какой-то повод, то подарок – не подарок. А вот принимать подарки я не люблю. Всегда смущаюсь и не знаю, как себя вести.

Желаю всем нам, чтобы мы перестали быть Башмачкиными, бесконечно зависящими от каких-то дядей!