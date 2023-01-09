Сценарист фильма «Чебурашка» Шляппо: «Это гениальное произведение!»

Аргументы Недели → Кино 13+

9 января 2023, 18:27 Антон Николаев,

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Виталий Шляппо назвал основную причину популярности фильма «Чебурашка». Сценарист картины считает свое собственное произведение гениальным. Такое мнение он высказал издание «Аргументы недели».

«Мне кажется, это гениальное произведение. Исключительно поэтому оно стало популярным среди зрителей».

Между тем, Шляппо никак не связывает большие сборы фильма с отсутствием конкуренции в прокате:

«Если бы там шел один фильм, то можно было бы об этом говорить. Но мне кажется, что в кинотеатрах в это время лучшие представители российской киноиндустрии выставили свои фильмы на новогодние праздники».

Тем временем обозреватель «Российской газеты» Сусанна Альперина считает, что залогом успеха фильма «Чебурашка» стало как раз отсутствие конкуренции: «Практически не было конкуренции в прокате. При том, что в это же время в кино шли достойные российские картины, такие, как "Иван Царевич и Серый волк 5", "Чук и Гек. Большое приключение", "Мира", "Непослушник 2", "Елки-иголки", "Бывшие. Happy End" и другие. Главный конкурент "Чебурашки" - фильм "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" Гая Ричи переместили в прокате с 5 января на 12-е.»

Отказалась порадоваться за большие сборы в прокате актриса Елена Яковлева. Она сказала, что по телефону интервью не дает, передает издание «Аргументы недели». Поддержал ее в этом коллега по фильму Сергей Гармаш. Оба актера сыграли главные роли в киноленте.

Напомним, что общие сборы фильма «Чебурашка» уже достигли 3 008 152 083 рублей в российском прокате. По мнению аналитиков, рекорд комедии "Холоп", собравшей в новогодние праздники 2020 года 3,082 млрд рублей, покорится "Чебурашке" уже в самое ближайшее время.