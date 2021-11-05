Сериал «Смертельный номер» и история Латвии в период немецкой оккупации

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5 ноября 2021, 16:29 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Буквально пару дней назад я посмотрела сериал режиссера Олега Газе «Смертельный номер»: как «засела» в 22:00 перед компьютером, то так в пять утра, когда пошли финальные титры, оторвалась от экрана. Сложно передать всю гамму чувств, но она была яркая, более чем…

О чем фильм?

21 июня 1941 года артисты передвижного цирка-шапито дают первое представление в небольшом латвийском городке… На следующий день начинается война. Артисты вынуждены остаться в Латвии. А далее, их жизнь на чужой территории, где царит нацистский режим.

Сюжет, интересный, но меня захватило иное: история моей страны в период германской оккупации. История взаимоотношений латышей, евреев, немцев, русских… Вся палитра боли, человечности, милосердия я увидела в этой картине.

Я знала, что сериал «Смертельный номер» создавался очень трудно: съемки в латвийском городке Кулдига находились под угрозой – власти Латвии в определенный момент «ликвидировали» все разрешения на работу, а некоторые латышские актеры, боясь «санкций» со стороны определенных служб, увы, покинули съемочную площадку. Обо всем этом я знала, возможно, где-то понимала латвийскую сторону, но я посмотрела фильм!

Потрясающее уважение режиссера, продюсеров, актеров к истории Латвии. Да, все так и было в первые дни войны на территории Латвии, как показано в картине! Достоверно. Я много раз на эту тему разговаривала с историками, слушала рассказы старшего поколения, и я живу в стране, где до сих пор «красной нитью» проходит боль за еврейское гетто, где некоторые националистически настроенные латыши, вспоминают и чтут память легионеров СС. Это история моей страны и я ее знаю!

Как жила Латвия до ВОВ?

Комментарии историка, полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Время до 1940 года, когда Латвия была оккупирована советами, можно назвать, как благополучное, сытое, дружелюбное. Уровень жизни Латвии сравнивался с уровнем жизни Швеции, Финляндии нынешнего времени. Вы знаете, что до 40 года в Латвии существовало 200 русских школ? Да. Страна была многонациональная: тут дружно жили латыши, русские, евреи, немцы. Могу точно сказать, что русское население до 40 года можно было встретить во всех уездах Латвии. Особенно в Латгалии, где, например, на 1935 год проживало 74, 56% всего русского населения страны. Русские в массе своей были сельскими жителями, как и латыши. Земля же плодородная, да и сельское хозяйство всегда было в почете. Никаких распрей, провокаций не было. Все изменилось тогда, когда латвийцы проснулись утром, а на привокзальной площади в Риге стоят советские танки. Конечно, многие латвийцы предчувствовали, что наступают сложные времена… Особенно, это было заметно в Курляндии: дело в том, что этот край был одним из самых благополучных, его очень любили немцы. И совершенно понятно, что многие «предчувствующие» уехали в Финляндию, Швецию… Когда произошла оккупация Латвии советами, то благополучная жизнь, увы, стала сходить на нет… Новые порядки. Нет никакого секрета в том, что существовала депортация латышей в Сибирь, Казахстан, на Север… Кого расстреливали, кого увозили в вагонах для скота. Так расправлялись с неугодными, подозрительными. Не стоит даже и говорить, что многие латыши лишились своих домов, земель, близких. И это послужило тому, что в предвоенной Латвии были и те, кто имел антисоветское настроение, вызванные социально-экономическими и культурными реформами Советской власти».

Именно с этого непростого периода и начинается сериал «Смертельный номер».

Как проходили съемки?

Комментарии режиссера картины Олега Газе:

«Я люблю Латвию и хорошо ее знаю. Путешествовал много по стране… Съемки проходили очень сложно: буквально за два дня до начала нам «ликвидировали» все разрешения. Вы представляете, актеры уже готовы к работе, реквизит полностью доставлен в Латвию, а у нас, увы, запрет. Почему? Кто-то, видимо, из съемочной группы (догадываюсь-кто) отправил в латвийскую полицию безопасности сценарий картины и вот такой результат… Я понимаю, что у латвийской стороны были опасения – картина о первых днях войны, о гетто… Но я объяснял чиновникам Латвии, что ничего незаконного, оскорбительного для латвийцев не будет. У меня совсем была другая цель: показать человеческие отношения в тот сложный период. Были моменты, когда нашей группе даже стали «приходить» угрозы: мол, депортируем вас и «закроем» въезд в Латвию… Кулдига – красивейших городок с богатой историей. Мне жаль, что нам не разрешили снять знаменитый мост и водопад! Более того, я пригласил латышских актеров поучаствовать в сериале, и на ведущих ролях… Представьте, когда вот уже съемки, а ко мне подошли некоторые латышские актеры и сказали: «Мы уходим. Нас предупредили, что если мы будем сниматься, то нигде потом не сможем даже работать. А нам тут жить». Но я безмерно благодарен тем актерам, которые остались. Они профессионалы в высшей степени! Это очень порядочные люди. Они так и сказали: «Мы остаемся. Мы-актеры. И вне политики. Нам никто не может указывать, когда и где сниматься». Спасибо им от всей души. Я благодарен местным жителям, полиции, которые с пониманием отнеслись к нашим съемкам. Да, нас штрафовали за съемки на улицах Кулдиги (не было разрешения), но не запрещали, а понимали нас… Потом я узнал, что в массовках присутствовали люди из латвийской службы безопасности, которые контролировали процесс, но мы отсняли картину. Отсняли с уважением к чувствам латышей и их истории. Я благодарен и нашим актерам, которые стойко перенесли все тяготы. Спасибо им».

Для меня слова режиссера вызвали шок! Да, я понимаю, что у латвийской стороны было опасение: опять, мол, покажут Латвию в неприглядном виде… И вот я посмотрела фильм! Ни в одной картине о Латвии за последние 30 лет я не слышала, чтобы главный герой у российского режиссера произносил несколько раз фразу: «Я остался тут, потому что люблю Латвию!» Главный герой в трех словах объяснил боль и настроение латвийского народа: « У нас было хорошее хозяйство, нашу сметану даже в Германии покупали, но пришла другая власть и отец уехал в Германии, и там имеет небольшую ферму. А я не уехал, потому что люблю Латвию».

Нашим титулованным латвийским чиновникам никак не удается донести до мировой общественности то, почему существует до сих пор недоверие к советскому прошлому, и как результат – непростые отношения с Россией сегодня! Нет понимания! А российскому режиссеру, актеру в одной фразе удалось объяснить всю боль!

Комментарии историка, полковника КГБ ЛССР в отставке:

«Я знаю историю этого фильма. Более того, разговаривал на эту тему с латвийскими, российскими историками. Есть те, которые высказывали свои претензии, а есть те, которые назвали эту картину исторически достоверной и сравнили ее по масштабу с фильмом «Долгая дорога в дюнах». В «долгой дороге» впервые показали очень аккуратно правдивую историю о депортации, о судьбе латышей… До сих пор в Латвии хорошо относятся к этой картине. Что касается «Смертельного номера», то его не видели наши чиновники… Вы понимаете, многие представители власти даже не хотят вспоминать советское прошлое: недавно наш министр культуры г-н Пунтулис высказал мнение, что в Латвии нужно снести здание ЦК КПСС (в советское время было такое)… Так его так, простите, «отхлестали»…Что можно сказать? Просто случайный человек на посту министра. Здание красивое, добротное. Все дело в том, что «Смертельный номер» не видели многие. Конечно, были разного рода опасения. Были у латвийской стороны: не так покажут, «переврут» историю, не смогут донести до людей правду, как было в Латвии… Насколько я понимаю, фильм толерантный, человечный…»

Продолжение следует…

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