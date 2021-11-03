Аргументы Недели → Кино 13+

3 ноября 2021, 14:15

23 октября умер, 28 октября на Богословском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили одного из самых незаурядных кинорежиссёров России – Александра Рогожкина, создателя цикла фильмов про «Особенности национальной…» и родоначальника «Улицы разбитых фонарей». А из кино Рогожкин ушёл гораздо раньше, чем из жизни. Нелёгкий характер, фантастическая одарённость, езда на конях привередливых, злая, замороченная судьба – но с яркими просветами. Короче, весь русский набор.



Рогожкин был одарён как писатель (в 2005 г. вышла замечательная книга его сценариев и рассказов «Своя чужая жизнь»), талантлив как художник и безусловно пригоден к работе режиссёра. Хотя бы потому, что был исключительным мастером кастинга. Правда, в определённом диапазоне – он сочинял невероятные мужские компании, которые полным составом уходили в народ.



У всякого крупного режиссёра период расцвета длится недолго – обычно это 10–15 лет. В эти годы ему всё удаётся, и происходит его настоящий контакт с публикой. Звёздный час Александра Рогожкина длился десять лет – с 1995 («Особенности национальной охоты») до 2005 г. («Своя чужая жизнь»).



Волны смутного времени били в чуткого Рогожкина и усугубляли его психологическую неустойчивость, мгновенные переходы от мрачности к веселью. Но к «Особенностям» он совершенно созрел, наработал свою манеру, нарастил режиссёрские мускулы, обзавёлся союзниками и соратниками. Его картины периода расцвета можно пересматривать с наслаждением – самая скромная фактура преображается в искусство, изысканные построения растут словно из ниоткуда, как в «Блокпосте» (1998) или «Кукушке» (2000). Фильм должны были, судя по его исключительным художественным достоинствам, отправить от России на «Оскара», его ждал международный прокат, а вместо этого отправили «Дом дураков» Кончаловского. Некоторые считают, что это плохо повлияло на Рогожкина, лишившегося возможности мировой славы. Не думаю. Он никогда не стремился к освоению пространства и, видимо, страдал от всякой публичности, а уж раскланиваться со сцены, говорить разные слова – это совсем была пытка.



Рогожкин уберегал свой творческий мир, свою чуткую искреннюю душу – уберегал, да однажды не уберёг. Наступило новое время, надвинулось Кино Первого канала с его наглой и богатой фальшью. Рогожкин не смог принять этого нового порядка в кино. И его тяга к затворничеству стала, видимо, непреодолимой…



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