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Аргументы Недели Кино 13+

На Кубани снимают ещё один сериал

, 11:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На Кубани снимают ещё один сериал
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Кинокомпания "Team Films" ведёт в Краснодарском крае съёмки нового сериала "Моя большая тайна". Часть затрат на работу по созданию многосерийного фильма компенсируют из краевого бюджета.

Съёмки ведутся в Сочи. Сериал представляет из себя молодёжную мелодраму с элементами детектива. Выбор локации отчасти обусловлен тем, что власти Кубани обещали компании компенсацию.

Режиссером-постановщиком сериала выступил Никита Грамматиков. В главных ролях – Анна Невская, Анатолий Белый, Юрий Чурсин, Влад Соколовский. Сериал снимают по заказу одной из крупнейших видеоплатформ страны, а его выход предположительно состоится уже в следующем году, — рассказали в пресс-службе краевой администрации.

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