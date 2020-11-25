Цой необыкновенный. Что же всё-таки снял Алексей Учитель

Аргументы Недели → Кино 13+

25 ноября 2020, 18:44 [ «Аргументы Недели» ]

Некоторые люди так возбудились, что предложили устроить всеобщую зрительскую забастовку вышедшему в прокат фильму «Цой», чтобы преступное произведение провалилось, шло в пустых залах. Требований расстрелять Учителя как бешеную собаку пока не поступало, но, видимо, этот этап общественного развития ещё впереди.



Родственники и друзья недовольны картиной, многие презрительно заявили, что и смотреть не пойдут, что для них это невыносимо – как могут актёры изображать тех, кого они знали или знают до сих пор. Что ж, близкие в своём праве. Это их отношение, их реакция. Но круг близких невелик, и, если отойти на некоторую дистанцию, вопрос уже стоит иначе. На самом деле это добросовестный, внятный, неглупый фильм, авторский фильм, художественный фильм, а художественному авторскому кино разрешены вымысел, поэтические вольности и капризы авторского воображения. Правда, это всё не для слабых мозгов, для которых раз кинцо названо «Цой» – так корми нас Цоем суповой ложкой, а что такое «минус-приём», этого уже не постичь никак...



Алексей Учитель любит снимать рассказы о творческих, необыкновенных людях, он снимал Цоя одним из первых и уж, наверное, имеет право на какое-никакое мнение о нём (и на то, чтобы использовать кадры из собственных же документальных картин). Но это его сочинение «по мотивам» – оно, конечно, не только о Цое, но о герое и толпе.



Старый спор, ещё из Достоевского, о людях обыкновенных и необыкновенных, позволено ли им больше, чем другим, развивается во времени. Обыкновенные вроде бы обожают необыкновенных. Но жизнь устроена для живых, и живая собака в выигрыше перед мёртвым львом.



Подробнее читайте рецензию Татьяны Москвиной в свежем номере «Аргументов недели».



