Эволюция отечественного кинематографа на примере трёх

Аргументы Недели → Кино 13+

27 мая 2020, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Как изменилось кино вообще и наше военное кино в частности за последние 20 лет – отлично видно на примере телевизионной картины «Диверсант». Первая её часть, собственно «Диверсант», вышла в 2004 году, вторая, «Диверсант. Конец войны» – в 2007-м, третья, «Диверсант. Крым», – буквально на днях, в 2020-м. Если смотреть все три части подряд в порядке их появления, эволюция видна совершенно наглядно, как на плакате.



Первый «Диверсант» для своего жанра, военно-приключенческого фильма, – почти идеален. Фильм сохраняет некую «пуповинную» связь с советским кинематографом, с его вниманием к людям, живыми естественными ритмами рассказа, точными речевыми характеристиками героев, юмором, вкусными деталями и так далее.



Десятисерийный «Диверсант. Конец войны» выходит в 2007 году, и режиссёр у фильма другой – Игорь Зайцев. Какието рудименты советской «пуповины» ещё сохраняются, но чётко видно, что уже были «Ночной дозор» и «Дневной дозор» – картины, обозначившие вектор перелома. От XX века к XXI. От искусства кино – к «кинематическому дизайну». Краски становятся ярче, сюжетные линии – искусственнее и вычурнее, куда больше внимания уделено боям, схваткам, сражениям с эффектным показом не человеческих взаимоотношений, а технологических и механических деталей. Логика рассказа начинает хромать, выпадают целые звенья, но визуальный вихрь не даёт задуматься.



И вот – «Диверсант. Крым». 2020. Прошло тринадцать лет – но зритель возвращается назад, в 1944 год. Позвольте, мы же расстались с нашими героями в 1948 году, когда они, разрулив воровской беспредел в Ростове-на-Дону, отплывали со спецзаданием в Аргентину. Перед нами – цельный визуальный продукт, оборвавший все связи с былой традицией и прежними нормами и правилами.



В этом ловко скроенном и профессионально сшитом визуальном продукте только один недостаток, как и в любом съедобном продукте, – съел и забыл. Нечего запомнить, некого полюбить. Из картины безвозвратно утёк некий таинственный воздух, который когда-то делал искусственные конструкции, выдуманные механизмы фильмов живыми и привлекательными.



Рецензию критика Татьяны Москвиной читайте в свежем номере "Аргументов недели".



