Премьера на НТВ – фильм «Шугалей» основан на реальных событиях

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30 апреля 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр из кинокартины «Шугалей», фото соцсети

1 мая в 21:00 по московскому времени на канале НТВ пройдет премьера остросюжетного фильма «Шугалей». Он расскажет о судьбе российских социологов, захваченных в плен боевиками в Ливии. Авторы и создатели кинокартины «Шугалей» стремились снять не просто боевик, а рассказать зрителям правду о произволе ливийских властей.

В основе фильма - реальная история социолога Максим Шугалея и переводчика Самера Суэйфана, прибывших в Ливию для проведения научных исследований. Результаты работы россиян могли нанести вред так называемому Правительству национального согласия, захватившему власть в стране. Боевики ПНС похитили Максима и Самера и бросили в тюрьму «Митига».

Уже почти год двое граждан РФ сидят за решеткой. За это время адвокат к ним был допущен всего один раз. Российские дипломаты прилагают все усилия для освобождения наших сограждан из ливийского плена.

К кампании по освобождению Шугалея и Суэйфана подключилась общественность. Анонсируя выход фильма «Шугалей», депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что эта кинокартина не выдумки сценаристов, а суровая реальность. Известный спортсмен, а ныне парламентарий Николай Валуев на свой странице в соцсети Инстраграм отметил, что верит в скорейшее возвращение наших ребят на родину.

Глава петербургского муниципального образования Олег Смакотин, лично знакомый с Максимом Шугалеем, неоднократно принимал участие в пикетах у посольства Ливии в Москве с требованием освободить россиян. Смакотин рассказывает, что возвращения Максима очень ждут его семья, друзья и близкие.