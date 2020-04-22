Аргументы Недели → Кино 13+

22 апреля 2020, 17:34 [ «Аргументы Недели», Андрей Суровцев, Журналист ]

фото: соцсети

Пандемия коронавируса стала ещё одним толчком к развитию крупнейших онлайн-кинотеатров. Они уже не первый год отвоевывают аудиторию у традиционных кинопрокатчиков и производителей фильмов.

Последние несколько лет мировую киноиндустрию постепенно захватывали крупные онлайн-площадки – стриминг-сервисы. Сегодня они, по сути, стали гигантскими сетевыми поставщиками развлекательной цифровой продукции. Многие из них одновременно занимают сразу две прибыльные ниши: производство фильмов и сериалов, а также их прокат. Появление такого бизнеса – неизбежный этап в процессе цифровизации индустрии развлечений. Однако вместо мирного сосуществования со старыми порядками, которые вырабатывались десятилетиями, стриминг-сервисы начали подминать под себя рынок кинопроизводства. Существуют опасения, что кино в привычном его понимании может попросту исчезнуть, и винить в этом стоит Netflix, IVI, Okko, Amediateka и другие стриминговые онлайн-площадки.

штаб-квартира Netflix

Рынок «интернет-кинотеатров»

Успешное развитие инфраструктуры стриминг-сервисов можно связать сразу с несколькими факторами. Во-первых, это рост популярности фильмов и, в первую очередь, сериалов, которые выпускаются разными онлайн-площадками, в качестве эксклюзивного продукта. Это побуждает аудиторию оформлять платную подписку, чтобы не ждать, пока новые серии будут слиты в сеть «пиратами». Во-вторых, это несомненно новый уровень доступности контента. Если раньше крупный блокбастер собирал кассу в кинотеатрах и только потом, через несколько месяцев, попадал на цифровые носители, то сегодня многие качественные и популярные фильмы выпускаются сразу онлайн. Это позволяет аудитории неоднократно пересматривать полюбившуюся картину и не ждать, когда она наконец очутится в открытом доступе (а к этому моменту интерес уже может порядком поубавиться).

В конце концов, это конечно дешевизна подписки на стриминг-сервисы, но здесь все относительно. Несомненно, долгие годы законы сети убеждали нас в том, что интернет – среда бесплатных удовольствий.Сюда, опять же, вмешивается и рынок пиратского контента, который открывал дверь в дивный мир под названием «бесплатно, без SMS и регистрации». Однако современные компании, которые занимаются торговлей цифровой продукции смогли перебороть эти тенденции и научились зарабатывать эксклюзивом. Заработок онлайн-прокатчиков кино можно сравнить с заработком кинотеатров. Вот только в хорошем кинотеатре потребитель рублей за 300-400 сможет посмотреть новенький блокбастер один раз, а подписавшись за 600 рублей на один из стриминг-сервисов он сможет одновременно и неограниченно смотреть сразу несколько сериалов целый месяц, которые по качеству иногда превосходят кино. Более того, просмотр можно организовать, не выходя из дома, а выбор контента настолько велик, что аудитория фактически пытается угнаться за конвейерным производством новых серий.

кадр из сериала «Чернобыль»

Конечно, говорить о том, что стриминговые сервисы уже готовы напрямую конкурировать с традиционными кинокомпаниями, пока рано. Однако есть ряд тенденций, которые фактически означают, что скоро такая конкуренция начнётся, и речь здесь не только о заработанных капиталах. В первую очередь, необходимо сказать о том, что ежегодно бюджет, который потоковые сервисы тратят на производство контента, увеличивается. В качестве примера можно взять Netflix, который в 2018 году потратил 12 миллиардов долларов, в 2019 – 15,3 миллиарда, а в 2020 году, по некоторым прогнозам, должен был потратить 17,3 миллиарда долларов. Правда эту сумму в конечном счете скорректирует эпидемия коронавируса, и прогноз не будет оправдан, но тенденцию проследить можно.

Более того, кинопродукция онлайн-кинотеатров начала активно номинироваться и на крупные награды. Так, церемония вручения кинопремии Оскар в 2020 году не обошлась без двух фильмов, произведённых компанией Netflix – это «Ирландец» Мартина Скорсезе (был номинирован, в том числе, и на «лучший фильм») и «Брачная история» Ноа Баумбака (победил в номинации «лучшая женская роль второго плана»). Но настоящий фурор произвела картина «Рома» Альфонсо Куарона, произведённая все той же студией. В 2019 году фильм получил сразу три Оскара: за режиссуру, операторскую работу и как лучший фильм на иностранном языке.

кадр из фильма «Ирландец»

Наконец, стоит отметить и ещё одно весьма серьёзное событие. Netflix вступил в крупнейшую некоммерческую кинематографическую организацию – в Американскую Ассоциацию Кинокомпаний (MPAA), которая существует с 1922 года. Теперь стриминговый сервис наряду с такими гигантами, как Disney, Sony, Warner Bros., Paramount и Universal, будет отстаивать финансовые интересы киноиндустрии. Все эти факторы говорят только в пользу рынка онлайн-кинотеатров.

Эпидемия COVID-19 и кино

Индустрию перевернула, что стоило ожидать, эпидемия коронавируса. Принудительный карантин и режим самоизоляции фактически поставили под запрет посещение кинотеатров. Это нанесло серьезный удар как по бюджету сетей кинопрокатчиков, так и по бюджету крупных кинокомпаний, чья продукция традиционно выпускалась в кино. Сегодня многие сети находятся под угрозой закрытия, а производители теряют миллионы из-за переноса премьер. Это, например, коснулось очередной части франшизы про Джеймса Бонда под названием «Не время умирать».

кадр из фильма «Не время умирать»

Это обусловило резкий рост аудитории онлайн-кинотеатров. Такие сервисы, как «КиноПоиск», IVI, Amediateka и Okko начали острую конкурентную борьбу за подписчиков, презентуя свои выгодные предложения потребителям. В основном это коснулось больших скидок на подписку: например, бесплатный доступ к сервису «КиноПоиск HD» в течение 45 дней. Аудитория Netflix с начала этого года увеличилась на 15,8 миллионов человек. Компании даже пришлось снизить качество трансляций на территории Европы, чтобы не перегружать сети во время эпидемии COVID-19.

Популярность онлайн-кинотеатров привела к тому, что многие кинокомпании, которые выпустили свои фильмы в кинотеатрах в преддверии или во время пандемии коронавируса, были вынуждены параллельно запустить свой продукт и на стриминг-сервисах. Это, например, коснулось фильма «Джентельмены» Гая Ричи или «Эммы» Отем де Уайлд.

Что будет с сетевыми кинотеатрами после снятия всех ограничений – вопрос весьма сложный. Очевидно, что после эпидемии интерес к походу в кино резко возрастёт. Однако какие кинотеатры смогут пережить нынешние события – не известно. В то же время можно с уверенностью говорить о том, что сложившаяся ситуация сыграет только на руку крупнейшим онлайн-площадкам, которые в недалеком будущем смогут навсегда изменить законы киноиндустрии.