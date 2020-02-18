«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» уже 20 февраля в Киноцентре Импульс!

//Кино 13+

18 февраля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла» — американская приключенческая комедия 2020 года в жанре фэнтези режиссёра Стивена Гейгана, снятая по сценарию Гейгана и Томаса Шеперда. Фильм основан на одноимённом романе Хью Лофтинга и рассказывает о приключениях ветеринара, умеющего разговаривать с животными.

Семь лет назад доктор Дулиттл, прославленный врач-ветеринар, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведёт затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья. Экзотические животные из его коллекции — его единственная компания. Но когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни юной королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть своё убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить недюжинное мужество и смекалку. Киноцентр «Импульс» Челябинск, ул. 50-летия ВЛКСМ, дом 16

Возраст 12+