Корейский замах на

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4 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

кадр из фильма "Паразиты" 2019

Фильм "Паразиты" не оставил равнодушными ни критиков в Каннах, ни российских зрителей. Есть вероятность, что впечатлит он и киноакадемиков, которые решают судьбу премии "Оскар". Разберёмся в причинах невероятного успеха корейской картины.



В центре внимания - семья безработных, которая живет в буквальном смысле на самом дне — в подвале обшарпанного дома. Постоянной работы, как и денег, нет уже давно. Но всё меняется, когда приятель сына семейства предлагает главному герою поработать репетитором: нужно преподавать английский школьнице из богатой семьи. Парень решает использовать этот шанс и заодно трудоустроить родных. Но он не подозревает, какие тайны скрывает дом миллионеров.



Такова завязка картины "Паразиты". Несмотря на прошлогодний триумф в Каннах, по национальным меркам фильм не является арт-хаусом, а скорее находится на стыке кино авторского и зрительского. Это вообще характерно для работ Пон Джун-хо, в которых умело сочетаются увлекательный сюжет, глубокий социальный подтекст и сложная драматургия персонажей. Лучше всего позиционирование корейских фильмов можно понять по теме секса. Для ориентированных на массового зрителя картин те совершенно безобидные разговоры и сцены, что есть в "Паразитах" — кажутся ужасно откровенными и совершенно неприемлемыми. Для авторского кино, напротив, тема раскрыта гораздо скромнее, чем принято. Эта "пограничность" — сильная сторона фильма, поскольку метафоричность и философский подтекст не мешают восприятию совершенно конкретного (захватывающего, к слову сказать) сюжета.



Привычное для корейского кинематографа смешение жанров здесь выходит на новый уровень. Фильм берет все лучшее от авантюрной комедии, триллера и социальной драмы — жанров, в которых с киноделами из Страны утренней свежести мало кто может тягаться. В полной мере эту многогранность повествования использует главный корейский актер последних 20 лет Сон Кан-хо. Как известно, он хорош и в комедийных ролях, и в драматических. Здесь же он мастерски раскрывает "слои" персонажа отца.



Идейная составляющая "Паразитов" — антагонизм бедных и богатых — обычно представляется в Корее конфликтом простого человека и коррумпированного чиновника или поехавшего олигарха. Пон Джун-хо предлагает иной взгляд. Люди по уровню достатка, и, что важнее, по образу жизни делятся, как у Достоевского, на "тварей дрожащих" и "право имеющих".





Можно переодеться в другую одежду, изменить повадки, но все равно тебя будет выдавать запах "паразита", живущего на дне. И твой удел — быть благодарным своему работодателю и, в некотором смысле, господину.







Семья главных героев бросает вызов такому миропорядку. И лишь развязка даст ответ на вопрос, действительно ли они "тараканы" или все-таки "право имеют".



Всё это позволяет "Паразитам" играть сразу на двух полях: собирать награды кинокритиков и бить рекорды по кассовым сборам и популярности среди зрителей. Только что картина победила сразу в двух номинациях на премии BAFTA– награде британской киноакадемии и "репетиции" Оскара. На американскую статуэтку у фильма тоже не нулевые шансы: сам факт выдвижения неанглоязычной картины в категории "лучший фильм" говорит о многом.



Впрочем, как мы прекрасно знаем, золотые статуэтки – далеко не залог безупречности фильма. В случае же с корейской картиной такой успех вообще настораживает. Пон Джун-хо успел в прошлом снять несколько фильмов на западе и в "Паразитах" явно делал ставку на экспорт. У него получилась достаточно универсальная история, хорошо понятная как азиату, так и условному американцу или россиянину. Из-за этого в картине не достает того, чем так цепляет корейское кино – национальной специфики. После просмотра "Паразитов" вы будете знать о местной культуре и проблемах местного общества не сильно больше, чем знали до.







