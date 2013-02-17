Актриса Кристина Асмус кардинально сменила имидж

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17 февраля 2013, 15:15 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Актриса Кристина Асмус, исполняющая роль врача-интерна Варвары Черноус в телесериале "Интерны", на гастролях в Украине сменила имидж, Кристина Асмус предстала перед зрителями в образе блондинки-вамп.

Фото изменившейся Кристины Асмус выложено в Твиттер и названо "спектакльлук". Немногим ранее фото "коридоролука" выложила в Твиттер Ксения Собчак.

АН ранее сообщили, что в Киеве Асмус наняла пятерых охранников, мотивы такого поступка СМИ Украины не называют.