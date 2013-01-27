В Петербурге снимают совсем не новогоднюю «Снегурочку»

Для съёмок фильма «Снегурочка» в Петербурге перекрыли движение на канале Грибоедова. Несмотря на новогоднее название, сюжет будущей ленты вовсе не праздничный. На экране будет рассказана драматическая история разрушительной любви между петербургским интеллигентом и молодой провинциалкой.



В центре северной столицы снимали сцену разговора двух главных героев в автомобиле. Разговор в машине в час пик идёт, разумеется, в пробке. Дорожный затор искусственно создали в районе Итальянской улицы. Обычно в массовке участвуют люди. На этот раз роль «толпы» была отдана автомобилям. Несмотря на немалый масштаб колонны из машины главных героев, других автомобилей и съёмочного «вагона», всё прошло настолько быстро и незаметно, что только несколько прохожих поинтересовались, почему вдруг так много людей с рациями на тротуаре…



«Мы снимаем совсем не новогоднюю историю», - пояснил режиссёр Дмитрий Светозаров, известный зрителям по таким лентам, как «Преступление и наказание» и «Любовь без правил».



По сюжету фильма, главная героиня по имени Света (её роль исполнила Анна Хилькевич) работает на детском катке. Костюм Снегурочки – её рабочая одежда. Всего главных героев в этой ленте два. Кроме Светы, стареющий профессор Нечаев (Валерий Дегтярь) – историк архитектуры, который возглавляет некую комиссию при правительстве города, которая уполномочена решать проблемы исторического центра Петербурга, пишет "Искусство ТВ".



«Этот герой имеет безукоризненную репутацию неподкупного и интеллигентного человека. Но он ставит крест на своей карьере и деградирует как личность под воздействием внезапно нахлынувшей на него любви к 20-летней провинциалке Свете. В этой юной особе есть черты набоковской Лолиты», - рассказал на съёмочной площадке Дмитрий Светозаров.

Съёмки «Снегурочки» закончатся в конце февраля. Далее следует период монтажа. Планируется, что готовый фильм выйдет в прокат в конце 2013 года.