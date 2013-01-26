"Золотой орел": Назван лучший российский фильм 2012 года. ВИДЕО

Лучшим игровым фильмом 2012 года признана картина "Белый тигр" Карена Шахназарова. Эта лента удостоена национальной кинопремии "Золотой орел", вручение которой прошло на киностудии "Мосфильм" накануне вечером.

Награду вручал знаменитый оператор Вадим Юсов. Лента "Белый тигр" рассказывает о Великой Отечественной войне. Фильм выдвигался от России на премию американских киноакадемиков "Оскар", однако, не попал в число номинантов, напомнили "Вести".

Всего вчера были вручены премии в 20 номинациях.

Лучшим режиссером года стал Андрей Прошкин, снявший фильм "Орда". Премию ему вручал режиссер Владимир Хотиненко.

В номинации "Лучшая женская роль" премия досталась Анне Михалковой, снимавшейся в фильме "Любовь с акцентом".

Премию в номинации "Лучшая мужская роль" Даниле Козловскому, который отмечен за фильм "Духлесс", вручала Наталья Варлей.

ВИДЕО "Вести".