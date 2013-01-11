Ростов-на-Дону стал «криминальным папой»

В городе Ростове-на-Дону снят фильм - о нём самом, и на всём «ростовском»: на ростовском материале, с участием только актёров театров Ростова и области, и ростовским же режиссёром Владимиром Рузановым. Место действия и съёмочная площадка - исключительно «этот город на юге России». Авторы проекта надеются, что кино будет интересно всем - не только ростовским - зрителям, и будет иметь достойное продолжение.

В первой серии фильма «Криминальный папа» снимались прекрасные ростовские актеры: народная артистка России Татьяна Шкрабак, заслуженный артист России Олег Ширшин, актёры Роман Гайдамак, Анна Денисова-Гайдамак, Сергей и Елена Волобуевы, Андрей Ребенков, Алексей Тимченко, Антон Черных, Яна Рожнева, Марина Любимова, Мария Королевская, Тахир Бобров, Евгений Климанов, Олег Хаустов, Андрей Семенов и многие другие. Режиссёром-постановщиком картины стал бывший артист Ростовского Академического театра драмы имени Максима Горького Владимир Рузанов.

В фильме использованы авторская музыка с песнями о Ростове, и захватывающие дух красочные съёмки города с вертолёта. По замыслу авторов проекта, фильм будет состоять из 32-33 историй, рассказанных в 40-45 сериях. Как сообщили «АН-онлайн» представители съёмочной группы, в настоящий момент они пытаются вывести данный проект на федеральный уровень.

Съемки нового сериала «Криминальный папа» проходили в самых что ни на есть реалистичных условиях донской столицы: в дежурной части и кабинетах ростовской полиции, на улицах города, и даже в Иверском женском монастыре.

Сюжет? Он во многом созвучен названию киноленты: молодой парень по совету друга идёт работать в полицию - и тут же оказывается на месте преступления, попадает в стремительный водоворот невероятных событий. На данный момент отснята первая - «пилотная» - серия «Криминального папы».

«В фильме задействованы профессиональные актёры. Это не только ростовчане, но и артисты из области: Новошахтинска, Шахт, Таганрога, Новочеркасска. Артисты наши всем известны, их здесь любят, зрители ходят на их спектакли. В главных ролях снимаются Роман Гайдамак и Марина Любимова. И, кстати, ростовский говор здесь как раз сыграл положительную роль», - рассказал журналистам режиссёр-постановщик «Криминального папы» Владимир Рузанов.

По мнению многих ростовчан, Россия прирастает провинцией. Вполне закономерно, что и кино России также должно прирастать провинцией. На страничке официального трейлера фильма «Криминальный папа» один из интернет-пользователей под ником «местный» так прокомментировал новость «о новом кино про Ростов»:

«Кино в Ростов на огонёк зайдёт,

Имея намеренье задержаться.

Уверен я, наш труд не пропадёт,

И «папа» будет лихо размножаться...»