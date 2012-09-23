Начал работу Петербургский международный кинофорум

В Северной столице открылся Петербургский международный кинофорум: он проводится в городе на Неве уже в третий раз. Вместе с тем, нынешний сезон отличается от предыдущих, являясь по-настоящему уникальным.



Форум объединяет сразу несколько крупных культурных событий — Санкт-Петербургский международный кинофестиваль; XXII Международный к кинофестиваль документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов «Послание к человеку»; XX Всероссийский государственный кинофестиваль «Виват кино России!» и XI Санкт-Петербургский фестиваль фильмов студентов киношкол «Начало». Единство таких крупных фестивалей должно положительно отразиться на восприятии Северной столицы.



«Проведение Кинофорума должно способствовать усилению имиджевых характеристик Санкт-Петербурга в глазах мирового кинобизнеса, популяризации российского и зарубежного кино для наших зрителей, привлечению интереса продюсеров к живописным окрестностям города и увеличению потока туристов», - поясняют организаторы кинофорума.

Помимо совершенствования имиджа городской среды, кинофорум направлен на популяризацию современного кинематографического искусства.



«Основная идея Кинофорума – представить зрителю разнообразие форм и жанров кинопродукции, чтобы привлечь внимание, заинтересовать и удовлетворить вкусам как можно большего числа зрителей», - говорится на официальном сайте проекта.



Санкт-Петербургский международный кинофестиваль пройдёт с 21 по 29 сентября. Его конкурсная программа включает 14 фильмов производства Европы и Азии. Россию на фестивале представляет картина Алексея Балабанова «Я тоже хочу». Жюри конкурсной программы возглавляет сербский режиссёр Эмир Кустурица.



Не менее интересным должен стать фестиваль «Послание к человеку». В конкурсной части фестиваля в 2012 году — 119 фильмов. Международный конкурс составила 61 картина из 41 страны. Официальное открытие фестиваля «Послание к Человеку» запланировано на 22 сентября: в этот день на территории киностудии «Ленфильм» состоится мировая премьера киноленты Антуана Каттина и Павла Костомарова «Плэйбэк».



Большое значение в этом году приобретает социальная направленность проекта. 27 сентября в Петербургском Следственном изоляторе № 1 «Кресты» в рамках фестиваля «Послание к человеку» будет организован показ документального фильма «Рожденные в СССР: 28 лет» , а также встреча с его автором - режиссёром Сергеем Мирошниченко.



Открытие фестиваля «Виват кино России!» состоится 24 сентября в Александринском театре. В программе фестиваля — десятки кинолент: вход на показы будет бесплатным.