Алексей Герман получил приз на фестивале «Послание к человеку»

Кинорежиссер Алексей Герман получил приз за вклад в мировой кинематограф на церемонии открытия фестиваля короткометражных, документальных и экспериментальных фильмов «Послание к человеку», передает РИА Новости.

После церемонии награждения начался показ документальной ленты Playback Павла Костомарова и Антуана Каттина, рассказывающей о съемках новой картины знаменитого российского режиссера. Как отметил на церемонии сам Герман, он просил Каттина не снимать скандалов, которые неминуемо случаются на съемочной площадке, однако в результате именно они и составили костяк фильма. «Но если это получилось смешно, то я буду только рад, потому что нет ничего более унылого, чем режиссер, который слишком всерьез к себе относится», - заявил Герман.

Фильм «История арканарской резни» по мотивам повести «Трудно быть богом» братьев Стругацких Алексей Герман начал снимать в 1999 году. Съемки были закончены в 2006 году. В 2008 году закончен монтаж. Предполагалось, что премьера состоится в 2011 году.