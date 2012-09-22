По Малой Садовой в Петербурге раскинут красную дорожку

В 17 часов по ней пройдут организаторы и гости I Международного Петербургского кинофестиваля и первого фестиваля фильмов молодых режиссеров «Начало».

Основная площадка, на которой будут демонстрироваться конкурсная и внеконкурсная программа петербургского кинофестиваля - кинотеатр «Аврора» - уже сегодня в 19.00 покажет фильм открытия «Большое представление» (производство Франция-Бельгия), сообщает корреспондент «Конкретно.ру» с состоявшейся пресс-конференции. В кинотеатре «Москва» (торговый центр «Москва») бесплатно будут демонстрироваться фильмы «Виват, кино России!». Программа этого фестиваля будет также демонстрироваться в залах «ПИКа!, в кинотеатрах Восход, «Аврора» (Петергоф) и других. В первой студии «Ленфильма» можно посмотреть документальное кино «Послание к человеку».

В рамках этого же фестиваля будут показаны 3 драматических спектакля – 23, 26 и 27 сентября. Программа фестиваля «Начало» пройдет в кинозале института Кино и телевидения. Кстати, студенты трех профильных вузов – кино и телевидения, театральной академии и культуры - будут пропускаться бесплатно на все показы кинофорума по предъявлении студенческого билета.