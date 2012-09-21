В Петербурге начинается трехдневный бесплатный кинопоказ «Кино для всех»

Кинопоказ пройдет 21, 22 и 23 сентября в кинотеатрах «Заневский», «Дружба» и «Фильмофонд» в рамках городской культурно-просветительской акции «Город равных возможностей» и социальной программы «Ищу маму» (медиа-проекта «Единая семья») в дни Санкт-Петербургского международного кинофорума.

Зрители смогут увидеть такие фильмы, как «1+1» (2011 г.) и «Слепой музыкант» (1960 г.), «Мой папа - Барышников» (2011 г.) и «Ночь светла» (2004 г.), «Бедуин» (2011 г.) и «Петя по дороге в Царствие Небесное» (2009 г.). На открытии кинопоказа «Кино для всех» будет представлен фильм Рольфа Де Хеера «Потанцуй со мной под мою песню» (1998 г.) с закадровым переводом Алексея Медведева, а 23 сентября зрители встретятся с Альгисом Арлаускасом – режиссером документального фильма «Письмо матери», который рассказывает о жизни удивительного человека, писателя Рубена Давида Гонсалеса Гальего (лауреат литературной премии «Букер – открытая Россия» за лучший роман на русском языке «Белое на черном»). Торжественное открытие – сегодня в 18.00 в кинотеатре «Заневский».