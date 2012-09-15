Минкультуры РФ намерено преобразовать Совет директоров «Ленфильма»

По итогам прошедшего на этой неделе общественного обсуждения концепций развития киностудии «Ленфильм» Министерство культуры РФ приняло ряд решений. В частности, Минкультуры РФ намерено удовлетворить просьбу Александра Сокурова о смене состава Совета директоров «Ленфильма».



«В соответствии с пожеланиями А.Н.Сокурова, высказанными в ходе общественного обсуждения развития «Ленфильма», состав Совета директоров полностью обновлён, увеличено представительство в нём Минкультуры и Общественного совета киностудии», - говорится в официальном сообщении Министерства. Вариант возможного распределения компетенций был отправлен Министерством культуры РФ в Росимущество.



Согласно выработанному варианту, представителями Минкультуры России в Совете директоров «Ленфильма» должны стать заместитель министра культуры РФ Иван Демидов и советник министра Андрей Аристархов. В числе представителей Общественного совета киностудии «Ленфильм» в Совет должны войти сам Александр Сокуров, а также Сергей Сельянов и Алексей Герман-старший. Наиболее удачную кандидатуру от Росимущества определит руководитель Росимущества. Роль независимого представителя в Совете директоров отдаётся Фёдору Бондарчуку. Предполагается, что именно он станет во главе Совета.



Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника Министра культуры РФ Юлию Зазулину, на должность директора киностудии «Ленфильм» была предложена кандидатура Эдуарда Пичугина.