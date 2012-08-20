Названы фильмы-победители ХХ кинофестиваля «Окно в Европу»

В Выборге завершился двадцатый юбилейный фестиваль «Окно в Европу. Главный приз жюри разделило между двумя фильмами: философско-мистической драмой «Все ушли» Георгия Параджанова и малобюджетной комедией ужасов «Шопинг-тур» Михаила Брашинского.



«Все ушли» - фильм по мотивам «Амаркорда» Федерико Феллини. Это фильм-воспоминание о детстве главного героя, проведённом в Грузии. «Шопинг-тур» представляет собой жанровую антитезу фильму Параджанова. Михаил Брашинский снял комический хоррор о русских туристах, спасающихся от финских каннибалов. Тем не менее, решение жюри представлялось очевидным. Об этом, как передают РИА Новости, на церемонии награждения сказали и сами лауреаты.

Михаил Брашинский получил также еще и приз гильдии киноведов и кинокритиков России. Два специальных приза жюри, которое возглавлял режиссер Роман Балаян, были вручены оператору Сергею Мачильскому, снявшему фильм «Все ушли», и Татьяне Галгановой за лучшую женскую роль в «Шопинг-туре».



Приз зрительских симпатий, именуемый «Выборгский счет», достался еще одной комедии. «Соловей-разбойник», снятый Егором Барановым по сценарию Ивана Охлобыстина, набрал самое большое количество зрительских голосов. Второе место в зрительском «рейтинге» досталось фильму «Поклонница» Виталия Мельникова. Режиссёр также получил специальный приз президента фестиваля. А третье место завоевал фильм Павла Руминова «Я буду рядом».



В категории неигрового кино, жюри которой возглавил писатель Юрий Поляков, лучшей была признана работа «Кино кончилось» Ирины Васильевой. А специальный приз жюри достался картине «Россия. Позитив» Ашота Джазояна и Армана Еритсяна.



Лучшим анимационным фильмом был назван «Заснеженный всадник» режиссера Алексея Туркуса. В жюри этой конкурсной программы председательствовал режиссер, сценарист и аниматор Олег Ужинов. Особым призом была отмечена работа Дмитрия Геллера «Я видел, как мыши кота хоронили».



Закрывали юбилейный фестиваль «Окно в Европу» романтической комедией «Любовь с акцентом» Резо Гигиенишвили.