Григорий Перельман снимется в голливудском фильме

Российский математик из Петербурга Григорий Перельман, впервые доказавший гипотезу Пуанкаре, может стать звездой Голливуда. Учёный согласился сняться в американском фильме о самом себе.

Этот факт обнародовал израильский кинопродюсер Александр Забровский в интервью газете «Комсомольская правда».По словам Забровского, он потратил три года на переговоры с Григорием Перельманом. В результате математик дал своё согласие на участие в кинематографическом проекте. Перельман выступит консультантом при написании сценария к фильму, а также снимется в нескольких сценах. Образ Перельмана в киноленте воссоздаст профессиональный актёр, сам учёный появится на экране фрагментами. Как известно, деньги мало интересуют Григория Перельмана, поэтому финансовая сторона проекта никак не повлияла на его решение. Как пояснил Забровский, учёного привлекла неординарность замысла.

Фильм про Перельмана под рабочим названием «Формула Вселенной» расскажет об учёном, который научился управлять окружающем его миром. В киноленте также будут затронуты вопросы соперничества существующих математических школ.Реализацией проекта занимаются американцы. Не исключено, что одним из создателей киноленты выступит известный зарубежный кинодеятель Джеймс Кэмерон.Напомним, что Григорий Перельман прославился не только своим научным открытием, но и странным поведением. Он ведёт замкнутый образ жизни, категорически не даёт интервью. Весь мир оказался потрясён его отказом от денежного вознаграждения в размере одного миллиона долларов за доказательство гипотезы Пуанкаре.