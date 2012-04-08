Юбилейная двадцать пятая "Ника" в воскресенье будет вручена фильмам, выбрать которые не так просто. В этом году сильные номинанты, среди которых только на "Лучший фильм" претендуют, среди прочих, "Шапито-шоу", "Елена" и "Жила-была одна баба".

В других номинациях - "В субботу", "Мишень" и "Портрет в сумерках". Каждый из фильмов уже имеет на своём счету массу призов, а "Ника", которая традиционно подводит итоги фестивального года, сегодня вынесет ещё и свой вердикт каждому из них.