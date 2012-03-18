16 марта в Смольном вице-губернатор Санкт-Петербурга Василий Кичеджи провел встречу с представителями Министерства культуры РФ: статс-секретарем – заместителем министра Е.Э. Чуковской и директором департамента кинематографии В.Н. Тельновым.



На встрече обсуждалась судьба старейшей киностудии страны «Ленфильм». В январе этого года губернатор

Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко обратился к премьер-министру В.В. Путину с предложением передать «Ленфильм» Санкт-Петербургу. В концепции, разработанной городом, указывается, что «Ленфильм» должен стать современной кинофабрикой, со съемочными павильонами в одном из новых районов, в то время как в исторической части «Ленфильма», на Каменноостровском проспекте, необходимо создать музей истории отечественного кинематографа, многозальный современный кинотеатр, там же будут располагаться офисы кинокомпаний.



Предполагается, что на «Ленфильме» будут сниматься не только кассовые фильмы, но и экспериментальное, дебютное кино, а сама студия станет международным институтом кино, площадкой для обмена опытом кинематографистов.



По поручению Министра культуры А.А. Авдеева Е.Э. Чуковская и В.Н. Тельнов должны разобраться в позиции города по вопросу «Ленфильма».



Вице-губернатор Василий Кичеджи подтвердил планы города заняться развитием и модернизацией студии в случае передачи 100% акций ООО «Киностудия «Ленфильм» в собственность Санкт-Петербурга. В.Н. Кичеджи отметил, что такое решение будет с пониманием воспринято всеми поколениями ленинградцев-петербуржцев.