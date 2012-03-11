Российское кино о войне Тбилиси с Цхинвалом снято с проката в Украине

В Украине снят с проката российский фильм Джаника Файзиева "Август. Восьмого" - история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.

"Фильм снят с проката", - сказал агентству отвечающий за бронирование билетов сотрудник кинотеатра, где он должен был демонстрироваться в воскресенье, передает РИА Новости.

При этом, по словам собеседника агентства, никаких официальных объяснений со стороны вышестоящих органов предоставлено не было.

"Мы сами узнали из интернета, что фильм разжигает межнациональную рознь", - сказал сотрудник кинотеатра.

По данным украинских СМИ, поводом для запрета стало обращение в министерство культуры националистических организаций, которые считают, что фильм разжигает межнациональную рознь.

В свою очередь, Минкульт Украины пока официально не подтвердил и не опроверг эту информацию, поскольку 8-11 марта в Украине - выходные дни.

Напомним, грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.

В ответ на признание Россией независимости Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.