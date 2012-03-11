Российское кино о войне Тбилиси с Цхинвалом снято с проката в Украине
11 марта 2012, 17:39 [ «Аргументы Недели. Украина» ]
В Украине снят с проката российский фильм Джаника Файзиева "Август. Восьмого" - история про девушку, которая хочет забрать сына от бабушки и неожиданно оказывается в эпицентре боевых действий в Южной Осетии в 2008 году.
"Фильм снят с проката", - сказал агентству отвечающий за бронирование билетов сотрудник кинотеатра, где он должен был демонстрироваться в воскресенье, передает РИА Новости.
При этом, по словам собеседника агентства, никаких официальных объяснений со стороны вышестоящих органов предоставлено не было.
"Мы сами узнали из интернета, что фильм разжигает межнациональную рознь", - сказал сотрудник кинотеатра.
По данным украинских СМИ, поводом для запрета стало обращение в министерство культуры националистических организаций, которые считают, что фильм разжигает межнациональную рознь.
В свою очередь, Минкульт Украины пока официально не подтвердил и не опроверг эту информацию, поскольку 8-11 марта в Украине - выходные дни.
Напомним, грузинские войска в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона.
В ответ на признание Россией независимости Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии - Абхазии Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой и объявил две закавказские республики оккупированными территориями.
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