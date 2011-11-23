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23 ноября 2011, 20:40 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В петербургском кинотеатре "Мираж Синема" состоится предпремьерный показ документального фильма Кирилла Туши "Ходорковский", сообщила в среду Ольга Паперная, арт-директор проекта "Киноклуб", который является официальным дистрибьютором картины в России.

По словам Ольги Паперной, на показ документальной картины билет можно будет купить также, как и на обычный киносеанс, но после 27 ноября показов больше не будет. Арт-директор проекта "Киноклуб" добавила, что "остальные кинотеатры отказались показывать этот фильм".



На официальном сайте кинотеатра "Мираж Синема" сообщается, что показ документального фильма "Ходорковский" пройдет в зале, который рассчитан почти на 200 посадочных мест, передает Интерфакс.



