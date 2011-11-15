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15 ноября 2011, 15:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

В Петербурге в одном из павильонов старейшей в стране студии "Ленфильм" открылась выставка под названием "Как делается кино". В течение почти 100 лет на этой киностудии снимали, озвучивали и монтировали фильмы. Посетив выставку, можно узнать все тонкости - как делается кино.

Раиса Лисова: с ней проводили дни и ночи напролет все известные режиссеры, когда монтировали свои фильмы перед выходом на экран. Она первая видела отснятый материал в виде десятков километров кинопленок и сокращала его до 6 катушек, которые поступали в кинотеатр. Ее руки разрезали и склеили 40 фильмов. Они уже давно зажили от ожогов реактивами и от порезов краями пленки - сегодня она монтирует на компьютере. Кинопроизводство быстро совершенствуется.

На выставке есть и кинокамера, которую последний раз использовали после войны во время съемок фильма "Золушка". Печатная машинка сценаристов до сих пор играет в фильмах про советскую эпоху. Платье, в котором Элизабет Тейлор блистала в киноленте "Синяя птица" - самый ценный экспонат выставки, в денежном эквиваленте. До сих пор многие думали, что его привезли из США. Есть и костюмы, которые изготовили для Вертинской и Смоктуновского. Они из дорогих тогда материалов - панбархата и парчи. Череп бедного Йорика сделан в технике папье-маше, передает 1tv.ru.

Позднее в самом старом павильоне "Ленфильма" откроется музей.

Судьба киностудии в Петербурге решается сейчас правительством. С открытым письмом в защиту "Ленфильма" выступили режиссеры Александр Сокуров и Алексей Герман.