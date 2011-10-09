85 лет назад родился гениальный русский актёр Евгений Евстигнеев (видео)

В воскресенье, если бы не скоропостижная смерть, великолепный, легендарный, талантливый актер Евгений Евстигнеев отметил бы своё 85-летие. О нём говорили, что ему по силам сыграть любого: от забулдыги до аристократа.

9 октября 1926 года родился Евгений Евстигнеев. Профессор Преображенский, Иван Грозный, миллионер Корейко...

Когда великого актёра не стало, его близкие были уверены: виноват его же талант. Узнав о грозящей ему опасности, он слишком явственно представил себе собственную смерть и как всегда гениально вошел в роль.

Говорят, джаз у него пульсировал в висках. Он виртуозно выбивал ритм всем, чем угодно: вилками, ложками, спичечными коробками, и, конечно, барабанными палочками. Однажды увидев вдохновенного ударника в самодеятельном ансамбле города Горького, ректор местного театрального училища очаровался настолько, что сразу же позвал его на свой курс. Так слесарь завода "Красная Этна" Евгений Евстигнеев стал актёром.

В Москву Евстигнеев приехал в 28 лет. Его взяли сразу на третий курс школы-студии МХАТ, где он и познакомился со своей будущей женой Галиной Волчек, сообщает 1tv. Профессорская семья Волчек, увидев жениха своей дочери - лысоватого, нелепо одетого провинциала, с длинным крашеным ногтем на оттопыренном мизинце, испытала шок.

Однако талант Евстигнеева был настолько ярок, что о его неэталонной внешности никто как-то не задумывался. Он был улыбчив, говорил в основном междометиями, но зрители и партнеры понимали его сразу и навсегда.

Впрочем, и он чувствовал людей с первого взгляда. Друзья уверяют, Евгений Евстигнеев не перевоплощался. Он как бы надевал на себя жизнь того персонажа, которого играл в данный момент. Надевал как костюм, который был сшит точно по нему дорогим портным. И в каждом из этих костюмов ему было абсолютно комфортно.

Его любимым словом было "нормально". За ним скрывались переживания, обиды, сомнения, и в итоге шесть инфарктов. Он прикрывался этим "нормально", как щитом, и даже сын Денис Евстигнеев признается, что до конца так и не узнал, каким был отец внутри.