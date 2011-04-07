«Ника» почтила память Людмилы Гурченко

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7 апреля 2011, 21:50 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

24-я церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» в четверг в Московском театре оперетты началась под кадры из фильмов с участием Людмилы Гурченко и песню "Проститься" в исполнении Владимира Крестовского из группы "Uma2rmaH". Зал почтил память выдающейся актрисы стоя.

Всего год назад Людмила Гурченко получила "Нику" в самой почетной номинации премии "Честь и достоинство".

В этом году народная артистка России Нина Русланова получила премию в номинации "Лучшая женская роль" за фильм "Китайская бабушка".

Премии за лучшую роль второго плана удостоена Ирина Муравьева, также отмеченная за картину "Китайская бабушка".

Фильм Гарри Бардина «Гадкий утенок» получил «Нику» как лучший за лучший анимационный фильм.