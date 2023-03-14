Движение по проспекту Науки в Петербурге ограничат до мая

Такие меры будут приняты в связи с проведением ремонтных работ на газопроводе, которые продлятся с 16 марта по 14 мая 2023 года.
Ремонтные работы на газопроводе в Калининском районе Санкт-Петербурга начнутся с 16 марта, в связи с чем будет ограничено движение транспорта по проспекту Науки. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
Проезд автомобилей ограничат в период с 16 марта по 14 мая по проспекту Науки от улицы Веденеева до Тихорецкого проспекта.
Кроме того, в указанный период будет перекрыто движение машин в Мошковом переулке в Центральном районе, там разместят пешеходную галерею.
Водителей города призвали обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков, где будут проходить работы.
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