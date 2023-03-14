В Петербурге в 2023 году отремонтируют меньше автодорог

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

Елена Соколова

Фото: canva.com

Из-за сокращения объема финансирования в четырех регионах РФ будет отремонтировано меньше дорожного полотна, чем годом ранее.

Объем финансирования на ремонт и реконструкцию федеральных дорог в Санкт-Петербурге и Ленинградской области сократили в 2023 году. Об этом сообщают СМИ.

Отмечается, что меньше денег выделили и на реставрацию дорожного плотна еще в двух регионах страны. Таким образом, объем ремонта в четырех регионах сократится на 38% по сравнению с прошлым годом (с 351 км до 218,6 км).

Как сообщил гендиректор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса (АСДОР) Юрий Агафонов, сокращение финансирования ремонтных работ произошло на фоне уменьшения бюджета Росавтодора.

При этом он отметил, что уменьшение работ по замене дорожного полотна не станет критичным, поскольку доля федеральных автодорог в ненормативном состоянии относительно невелика по сравнению с дорогами, находящимися в ведении регионов.