Водитель, пытавшийся объехать пробку по тротуару, задержан

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Елена Соколова

Фото: Фрагмент видео на YouTube

Мужчина пытался вечером вторника сэкономить время в пробке на шоссе Революции. У него это получилось, но вскоре его задержали правоохранители. Машина отправлена на штрафстоянку.

Госавтоинспекция Северной столицы задержала водителя автомобиля Nissan, который вечером вторника, 21 ферваля, был пойман за тем, что объезжал пробку на шоссе Революции по тротуару.

Накануне в сети появилось видео, на котором белый Nissan в светлое время суток едет по тротуару, встречая на своём пути пешеходов. Тогда никто не пострадал, но правоохранители заинтересовались произошедшим.

Автомобиль вскоре был найден, а личность его владельца установлена. Пока мужчину задерживали в транспортном средстве провели обыск. Там обнаружили признаки возможного изменения номерных агрегатов. Сейчас Nissan отправлен на экспертизу.

Также у сотрудников органов правопорядка есть основания для удержания автомобиля на спецстоянке для дальнейшего расследования. Машина могла быть причастна к одному из возбужденных дел. В случае выявления незаконных подробностей против водителя будет вынесено обвинение.