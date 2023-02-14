Первого июля в Петроградском районе Петербурга заработает платная парковка

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

14 февраля 2023, 17:49 Елена Соколова

Фото: canva,com

Там установят 80 паркоматов и более тысячи информационных табличек.

В Санкт-Петербурге уже начали обустраивать платную парковку в Петроградском районе. К первому июля этого года там появится 80 паркоматов и 1138 информационных табличек. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Северной столицы.

Отмечается, что платная парковка разместится на 141-й улице Санкт-Петербурга.

Всего на новой парковке будет более десяти тысяч мест для автомобилей, из них девять сотен будут отведены транспорту, принадлежащему людям с ограниченными возможностями.

В Комитете добавили, что цена льготной парковки для жителей района составит 1800 рублей в год. Для этого необходимо будет оформить парковочное разрешение резидента. Документы начнут принимать уже с первого мая.