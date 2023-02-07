В Петербурге представили беспроводную зарядку для электроавтомобилей

Совместным проектом занимались университет ИТМО и производитель «Яблочков».
Новая беспроводная зарядка для электрокаров, представленная ИТМО и Петербургским производителем зарядных станций «Яблочков», является более безопасной, по сравнению с недавно ставшими привычными проводными зарядными пунктами, сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Отмечается, что демонстративный опытный образец обладает номинальной мощностью в 11 киловатт, а необходимое расстояние для зарядки аккумуляторов авто составляет 30 сантиметров. Устройство представляет собой две компактные коробки с катушками, которые формируют электромагнитное поле.
Исследователи заявили, что после оптимизации устройства мощность зарядки возрастет до 50 киловатт.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Политолог Марков: соболезнования Зеленского Турции с пожеланием о продолжении поставок Украине — выдающиеся «по аморальности»
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Опасность землетрясения в Турции и Сирии недооценили