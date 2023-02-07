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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

В Петербурге представили беспроводную зарядку для электроавтомобилей

, 18:49

В Петербурге представили беспроводную зарядку для электроавтомобилей
Фото: Canva

Совместным проектом занимались университет ИТМО и производитель «Яблочков».
Новая беспроводная зарядка для электрокаров, представленная ИТМО и Петербургским производителем зарядных станций «Яблочков», является более безопасной, по сравнению с недавно ставшими привычными проводными зарядными пунктами, сообщает «Агентство Бизнес Новостей».
Отмечается, что демонстративный опытный образец обладает номинальной мощностью в 11 киловатт, а необходимое расстояние для зарядки аккумуляторов авто составляет 30 сантиметров. Устройство представляет собой две компактные коробки с катушками, которые формируют электромагнитное поле.
Исследователи заявили, что после оптимизации устройства мощность зарядки возрастет до 50 киловатт.

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