Китайский электромобиль BAW может в ближайшее время прийти на петербургский рынок

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

6 февраля 2023, 21:13 Елена Соколова

Фото: PrntScr Youtub

Продажи электромобилей пекинского производства могут начаться уже в 2023 году через нескольких автодилеров.

Как сообщает Комитет по внешним связям Смольного, представители компании BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) провели переговоры с автодилером «Рольф», однако в Петербурге есть еще несколько заинтересованных продавцов китайской продукции.

Сообщается, что речь пока ведется именно о продаже и только легковых автомобилей на электрической тяге, однако в дальнейшем BAW могут локализовать производство машин на территории Санкт-Петербурга.

Сегодня пекинский завод BAW производит два компактных электромобиля моделей s3 и s5 (соответственно трёх- и пятидверные легковушки), однако пока неизвестно, будет ли китайский производитель поставлять в Петербург именно эти, а не какие-либо другие модели.

Самая известная и распространенная в России модель пекинского автозавода – это грузовик BAW Fenix – их компания производит с конца прошлого века.