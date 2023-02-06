Китайский электромобиль BAW может в ближайшее время прийти на петербургский рынок

Продажи электромобилей пекинского производства могут начаться уже в 2023 году через нескольких автодилеров.
Как сообщает Комитет по внешним связям Смольного, представители компании BAW (Beijing Automobile Works Co., Ltd.) провели переговоры с автодилером «Рольф», однако в Петербурге есть еще несколько заинтересованных продавцов китайской продукции.
Сообщается, что речь пока ведется именно о продаже и только легковых автомобилей на электрической тяге, однако в дальнейшем BAW могут локализовать производство машин на территории Санкт-Петербурга.
Сегодня пекинский завод BAW производит два компактных электромобиля моделей s3 и s5 (соответственно трёх- и пятидверные легковушки), однако пока неизвестно, будет ли китайский производитель поставлять в Петербург именно эти, а не какие-либо другие модели.
Самая известная и распространенная в России модель пекинского автозавода – это грузовик BAW Fenix – их компания производит с конца прошлого века.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Глава МИД Палестины аль-Малики заявил, что конфликт на Украине может разрастись и призвал прекратить поставку тяжелого вооружения
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Что известно о землетрясении в Турции?