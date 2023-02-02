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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

Сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки наблюдаются в Петербурге

, 18:30

Сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки наблюдаются в Петербурге
Фото: canva.com

Горожанам разрешили не оплачивать парковочные штрафы за 2 февраля.
Из-за проведения технических работ 2 февраля зафиксированы сбои при оплате стоянки в зоне платной парковки в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщают местные СМИ.
Отмечается, что горожанам не будут начислять штрафы за неуплату парковочной сессии за 2 февраля.
Примечательно, что из-за техработ сбои наблюдаются в работе «Госуслуг», «Яндекс.Транспорта» и других сервисов. О стабилизации ситуации сообщат дополнительно.

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