Приложение «Парковки» уведомило петербуржцев о закрытии «Ладожской»

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто

31 января 2023, 17:31 Елена Соколова

Фото: Canva

Станцию хотят закрыть уже в начале марта из-за проведения ремонтных работ.

Приложение «Парковки» сообщило жителям Санкт-Петербурга о закрытии станции метро «Ладожская». Сервис рассылает своим пользователям уведомление о закрытии станции с четвёртого марта.

В сообщении от сервиса указано, что станция закрывается на капитальный ремонт с 4 марта. Вплоть до окончания проведения всех работ движение на указанном отрезке работы будет изменено. Ограничение коснется не только легковых или грузовых автомобилей, но также общественного транспорта. Маршруты последнего проложат по другим остановкам.

Транспортный комитет Северной столицы предупреждал о будущем ремонте «Ладожской». Подрядчик подпишет договор с городом в скором времени. Предполагается, что ремонтные работы будут идти около 11 месяцев.