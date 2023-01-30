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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто 13+

Петербургский завод Nissan переоборудуют под производство автомобилей Lada

, 11:15

Петербургский завод Nissan переоборудуют под производство автомобилей Lada
Фото: Скриншот YouTube. Производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

На предприятии планируется выпускать минимум три модели отечественных авто.
Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил об адаптации бывшего завода Nissan под нужды производителей автомобилей Lada в короткие сроки.
«Задача достаточно сложная, завод нужно серьезно форматировать. Он создавался под выпуск автомашин Nissan, а сейчас здесь будут выпускать совсем другие модели на китайской платформе. Но мы планируем все сделать в очень короткие сроки», – рассказал он.
Отмечается, что производственные мощности направят на выпуск не менее трех моделей автомобилей Lada, в том числе машины С и D класса, седаны и кроссоверы. АвтоВАЗ намерен собрать не менее 10 тысяч автомобилей на этом заводе до конца 2023 года. В следующем году количество выпущенных автомобилей Lada составит 60 тысяч.

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