Петербургский завод Nissan переоборудуют под производство автомобилей Lada

На предприятии планируется выпускать минимум три модели отечественных авто.
Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил об адаптации бывшего завода Nissan под нужды производителей автомобилей Lada в короткие сроки.
«Задача достаточно сложная, завод нужно серьезно форматировать. Он создавался под выпуск автомашин Nissan, а сейчас здесь будут выпускать совсем другие модели на китайской платформе. Но мы планируем все сделать в очень короткие сроки», – рассказал он.
Отмечается, что производственные мощности направят на выпуск не менее трех моделей автомобилей Lada, в том числе машины С и D класса, седаны и кроссоверы. АвтоВАЗ намерен собрать не менее 10 тысяч автомобилей на этом заводе до конца 2023 года. В следующем году количество выпущенных автомобилей Lada составит 60 тысяч.
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