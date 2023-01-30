Петербургский завод Nissan переоборудуют под производство автомобилей Lada

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Авто 13+

30 января 2023, 11:15 Елена Соколова

Фото: Скриншот YouTube. Производство на заводе Nissan в Санкт-Петербурге

На предприятии планируется выпускать минимум три модели отечественных авто.

Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов заявил об адаптации бывшего завода Nissan под нужды производителей автомобилей Lada в короткие сроки.

«Задача достаточно сложная, завод нужно серьезно форматировать. Он создавался под выпуск автомашин Nissan, а сейчас здесь будут выпускать совсем другие модели на китайской платформе. Но мы планируем все сделать в очень короткие сроки», – рассказал он.

Отмечается, что производственные мощности направят на выпуск не менее трех моделей автомобилей Lada, в том числе машины С и D класса, седаны и кроссоверы. АвтоВАЗ намерен собрать не менее 10 тысяч автомобилей на этом заводе до конца 2023 года. В следующем году количество выпущенных автомобилей Lada составит 60 тысяч.